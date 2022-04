Aalborg kan spille sig tæt på medaljekampe - Mors-Thy er pisket til sejr

HÅNDBOLD:Mens Aalborg Håndbold mandag aften kan spille sig tæt på semifinalerne, er Mors-Thy Håndbold nærmest presset til sejr, hvis sæsonen ikke snart skal være forbi.

Det er overskrifterne, inden de to nordjyske hold i HTH Herreligaen mandag aften går på banen til anden spillerunde i slutspillet.

Aalborg Håndbold tager hjemme i Sparekassen Danmark Arena imod Fredericia HK. I sidste uge vandt de forsvarende mestre og pokalvindere med 31-30 på udebane over Mors-Thy, og to nye point mandag aften vil bringe Aalborg op på seks point. Stefan Madsens tropper har endda den fordel, at man i kraft af andenpladsen i grundspillet også vil være bedst i tilfælde af pointlighed.

Mandagens modstandere fra Fredericia HK, der har den tidligere Aalborg-spiller Mads Christiansen på holdet, fik modsat en rigtig skidt start på slutspillet ved at tabe med hele 23-33 til Skjern Håndbold i første runde. Sydjyderne har også tabt sæsonens to indbyrdes møder med Aalborg Håndbold.

Aalborg Håndbold må fortsat klare sig uden Sebastian Henneberg og Martin Larsen, men derudover er truppen fri for skader.

Mens det tegner lyst for Aalborg Håndbold, skal Mors-Thy Håndbold helst have point med fra udekampen mod Skjern, hvis nordvestjyderne ikke skal se mulighederne for en semifinaleplads drive for langt væk. Skjern vandt som nævnt i Fredericia i første runde og tillagt det point, holdet fik med over fra grundspillet, er vestjyderne allerede tre point foran Mors-Thy.

Mors-Thy fik ikke point med fra sæsonens første besøg i Skjern, da det tilbage i december blev til et 22-25-nederlag, men Niels Agesens mandskab kan trøste sig med, at den omvendte kamp i februar blev vundet i overbevisende stil med 29-23.

Da Mors-Thy Håndbold i onsdags tabte til Aalborg, fik anfører Erik Toft et direkte rødt kort, men det har ikke nogen betydning for nordmandens deltagelse i mandagens kamp.

Aalborg Håndbolds hjemmekamp mod Fredericia fløjtes i gang klokken 19, mens Mors-Thys opgør i Skjern sættes i gang en time senere.