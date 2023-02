Aalborg-kaptajn har blikket stift rettet mod trofæ

AALBORG:Der har været nogle bump på vejen i Aalborg Pirates' sæson, men de danske ishockeymestre fremstår skarpere og skarpere. Onsdag aften konsoliderede de førstepladsen i Metal Ligaen med en 3-0-sejr over de nærmeste rivaler fra Herning Blue Fox.

- Vi har en tendens til at spille bedre, når vi møder de gode hold, fordi vi så i højere grad respekterer spillet. Jeg synes, vi spillede en virkelig flot kamp mod Herning, og jeg må rose hele holdet for at levere en helstøbt indsats, siger Pirates-kaptajn Julian Jakobsen, der blev noteret for en assist i topkampen og dermed har lavet imponerende 18 point i 2023.

Aalborg Pirates var på et tidspunkt i sæsonen nede på fjerdepladsen i Metal Ligaen, men med kaptajnen som motor har de nu hentet syv sejre i træk.

Lige nu virker Aalborg Pirates som en mere sammentømret enhed end det længe har været tilfældet. Foto: Henrik Bo

- Jeg synes godt, man kan mærke, at vi er ved at nærme os den tid på sæsonen, hvor der står noget på spil. Vi er begyndt at skubbe nogle af vores unoder til siden, selvom der stadig er plads til forbedring, siger Julian Jakobsen.

- Vi ved godt, at vi er gode, men det mentale har ofte spillet os et pus. For at være rigtig gode, så skal vi spille efter ishockeyens ABC og ikke de sidste tre bogstaver i alfabetet, for der er de andre hold så gode, at de straffer os, pointerer Pirates-profilen.

Aalborg Pirates har kun to ligakampe til gode - begge på udebane - inden de 17. februar er værter for Final4, hvor de i semifinalen står overfor Sønderjyske.

- Vi glæder os virkelig til om to uger, når der bliver noget at spille om, siger Julian Jakobsen med henvisning til klubbens forsvar af pokaltrofæet.

I den anden pokalsemifinale mødes Odense og Herning.