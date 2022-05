Aalborg-kaptajn har fundet vejen ud af skaderne - og nu topper han kort før CL-kvartfinale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds Champions League-kvartfinale mod Veszprém torsdag aften kommer på et rigtigt godt tidspunkt for holdets kaptajn René Antonsen, der endelig har kæmpet sig fri af de skader, der ellers ofte har præget ham.

- Jeg har ramt nogenlunde det bedste, jeg har spillet længe i den sidste periode her. Jeg har ofte døjet med mindre ting i form af skader, men de sidste par sæsoner har jeg holdt mig ok på benene og banen, så denne sæson er forløbet fint for mig personligt.

Se video fra Ungarn nederst i artiklen

- Jeg toppede i Final4 i Boxen og har derefter fået lidt tid til at bygge ekstra på i form af styrketræning og kilo. Før har jeg ramt topformen og så kort tid efter ramt bunden på grund af en skade, men jeg føler mig fit og let på tå, selvom jeg er en tung fyr, siger Aalborg Håndbold-spilleren René Antonsen med et smil.

René Antonsen har tidligere kæmpet med prædikatet om, at han ikke var en angrebsspiller, men det prædikat har han fået manet til jorden de seneste sæsoner. Arkivfoto: Henrik Louis

Den stærke danske landsholdsstregspiller har samtidig forbedret nogle væsentlige ting i løbet af sæsonen. Heriblandt scoringsprocenten, der i starten af sæsonen var så dårlig, at den gav anledning til en samtale med cheftræner Stefan Madsen.

- Det er nogle af de små ting, man kigger og justerer lidt på, og så er det om at træne lidt ekstra med de ting.

- Det er klart, at jeg gerne vil længere op. Som stregspiller vil jeg gerne ligge på de her 75-80 procent, for det er jo ofte frie chancer og gratis chancer, fordi du får et straffekast. Jeg lå og kæmpede med bagspillerne, og det skal jeg jo helst ikke gøre, så jeg er glad for, at den er steget en lille smule, lyder det fra René Antonsen om scoringsprocenten, der nu siger 75 for hans vedkommende.

Den 30-årige anfører har tidligere i sin karriere samtidig kæmpet med det billede, at han hovedsageligt gjorde sit arbejde i forsvaret. Han er glad for, at han har bevist, at han kan meget mere end det.

- Jeg er en tovejsspiller. Da jeg kom tilbage til Aalborg fra Esbjerg i sin tid, blev jeg set som en forsvarsspiller, og det har jeg kæmpet lidt med at komme ud af i nogle år. Jeg synes, at jeg nu efterhånden har fået bevist mit værd i begge ender.

- Jeg ville blive ked af det, hvis jeg fik stemplet den ene eller anden vej - og jeg har stadig en alder til at kunne spille begge veje mange år endnu, mener René Antonsen.

Torsdag aften gælder første kvartfinale af to mod ungarske Veszprém, og det er et opgør, stregspilleren og truppen har set frem til.

- Det er klart, at det har kunnet mærkes på både trænerteamet og spilletruppen de sidste par dage til træning, at der er lidt ekstra spænding i kroppen. Folk har bare gerne villet herned og lave en god præstation, så vi kan afgøre det i Sparekassen Danmark Arena i returkampen, siger René Antonsen fra spillernes hotel i Veszprém.

Cheftræner Stefan Madsen (i front) skal forsøge at lede Aalborg Håndbold til Final4 i Champions League for anden sæson i træk - Veszprém er sidste forhindring inden stævnet i Køln. Foto: Claus Søndberg

Foruden vigtigheden af kampen skal Aalborg Håndbold også møde et tophold i europæisk håndbold på en udebane, hvor der kommer tryk på fra tusindvis af ellevilde tilskuere i en varm hal.

- Det er et stort og fysisk stærkt hold, der helt sikkert kommer til at spille med musklerne, men vi har også selv rigtig god fysik - så den del skal vi nok matche. Vi skal forsøge at komme ud at løbe lidt med dem og få flyttet deres tunge klodser i midten af forsvaret.

Han mener, at der skal spilles et sted, hvor det er en helt anden måde, tilskuerne går til håndbold på.

- Men det er også 3000 gange nemmere at sætte sig op til, end hvis vi gik ind til en tom arena. At der sidder 5000 ungarere og råber og skriger af os, er egentlig bare med til at motivere os endnu mere. Det er en kæmpe oplevelse, for det er ikke noget, man prøver hver dag.

- Der er nogle haller, hvor der bliver sindssygt varmt derinde, men det er ens for alle. Der skal rigelig harpiks på hænderne og samtidig skal man kunne holde hovedet koldt. Men vi har mange spillere, der har prøvet en masse, så de ting skal vi nok kunne håndtere, lyder det fra René Antonsen.

Han fortæller samtidig, at det er svært at sige, hvad et acceptabelt resultat vil være i første kamp, men at de altid rigtig gerne vil vinde - det vigtigste er dog, at de giver sig selv muligheden for at afgøre det i Aalborg i returopgøret.