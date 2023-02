Aalborg-kaptajn om mulig Champions League-duel mod GOG: - Det bliver et kedeligt exit for dem

AALBORG:Aalborg Håndbold kom torsdag aften et skridt nærmere ottendedelsfinalerne i Champions League, da ungarske Pick Szeged blev sendt hjem med et nederlag på 33-27.

Med tre spillerunder tilbage har nordjyderne tre point ned til den syvendeplads, der vil være ensbetydende med exit efter gruppespillet.

- Jeg tror, at man kunne mærke på hele hallen, hvor vigtig den her sejr var. Vi har haft lidt problemer på hjemmebane i Champions League, hvor vi har smidt for mange point. Nu kan vi sænke skuldrene lidt igen og kigge opad. Nu skal vi gå efter seks point i de sidste tre kampe, siger anfører René Antonsen.

Faktisk gik Aalborg Håndbold ind til torsdagens kamp med nederlag i de seneste fire hjemmekampe i Champions League.

- Vi lever og ånder for at spille de her hjemmekampe, hvor der er blevet skabt en fantastisk atmosfære, så det har gjort ondt, at vi i hvert fald på den internationale scene ikke har kunnet give nok tilbage. Vi skyldte dem en sejr, så det var utroligt dejligt, at vi kunne levere det, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen var meget glad for, at en kedelig stime på hjemmebane i Champions League blev stoppet med sejren over Pick Szeged. Foto: Bente Poder

Torsdagens sejr kom især i hus på baggrund af en stærk forsvarsindsats fra Aalborg Håndbold. I efteråret haglede målene i perioder ind hos aalborgenserne, der til gengæld nu har indledt 2023 med to meget solide forsvarsindsatser.

- Jeg tror bare, at vi har fået lidt overskud tilbage. Folk har været lidt væk fra hinanden og savnet at spille håndbold. Derudover havde vi en målmand, der virkelig tog med arme og ben i dag, og det var også ret dejligt. Det er en blanding af mange ting, mener René Antonsen.

Et par taktiske justeringer er dog formentlig også en del af hemmeligheden.

- Det lyder jo mærkeligt, når vi lukkede 41 mål ind i den sidste kamp mod GOG inden jul, men jeg synes faktisk, at vi i den sidste periode inden julepausen fandt frem til noget godt. Vi er begyndt at gå lidt højere, end vi har gjort tidligere, og det giver en god tryghed i midtzonen, hvor der ikke er så meget tvivl om, hvem der skal tage duellerne, siger Stefan Madsen.

Torsdagens sejr over Pick Szeged betød, at Aalborg Håndbold kravlede op på femtepladsen i sin Champions League-pulje. Der er tre runder tilbage, men som det ser ud nu, vil det give en ottendedelsfinale mod GOG, der også på den hjemlige scene er den store rival.

- Det vil være tamt for GOG, for det vil da være en kedelig exit, de får der. Det gode er, at det ikke vil give så lang en rejse, men for dansk håndbold vil det nok være bedst, hvis vi begge får nogle andre modstandere. Vi må se, hvordan det går. Vi tager den modstander, vi får, siger René Antonsen.