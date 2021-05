Aalborg-kaptajn sigter efter tre titler: - Jeg tror da, at Flensburg frygter os en lille smule

HÅNDBOLD:Kaptajnen har været savnet hos Aalborg Håndbold. René Antonsen brækkede i begyndelsen af marts en knogle i sin venstre hånd, men han har indæt kæmpet sig tilbage med det store mål, at han skulle være klar til Champions League-kvartfinalerne mod Flensburg-Handewitt.

- Det har været et kæmpe mål for mig at blive klar til de her kampe. Jeg ville have været meget, meget ked af det, hvis jeg skulle sidde udenfor og kigge på de her kampe, når det er kampe som dem her, vi har knoklet for at spille hele sæsonen, siger René Antonsen.

I et par kampe inden sit endelige comeback blev René Antonsen taget med på bænken for at agere moralsk opbakning til resten af holdet. Tidligere foregik det fra tribunen, men her blev han overdøvet.

- Jeg har ikke været til megen nytte ved at sidde og råbe fra sidelinjen. Der har vi allerede Jan Larsen, og ham kan jeg sgu nok ikke overdøve, så det er klart bedst, at jeg kan være med på banen, lyder det fra en grinende René Antonsen.

Humøret er i top hos Aalborg-kaptajnen, og det er der en god årsag til.

- Det er dejligt at være tilbage. Hånden føles fin. Det er ikke så meget den, der driller. Det er mere opstartskroppen, der driller. Det har de andre jo ikke. Jeg har ondt over det hele, og det er mest det, der driller, men det er bare skønt at være tilbage i kamp, siger René Antonsen.

I den seneste kamp mod Skanderborg var der stort set fuld spilletid til den stærke stregspiller, og det er den perfekte indgang til torsdagens kamp mod Flensburg-Handewitt.

- Det betyder rigtig meget for mig. Ikke mindst konditionelt. Det er bare noget andet at få pulsen op i kamp, siger Aalborg-kaptajnen.

Antonsen er klar over, at Magnus Saugstrup har trukket et kæmpe læs i hans fravær, og derfor er det på alle måder vigtigt, at de to nu kan dele arbejdsbyrden mellem sig. Derudover har man Benjamin Jakobsen, der særligt offensivt kan tage fra med sin jætte-fysik.

- Det betyder meget for både mig og Magnus, at jeg nu kan gå ind i rotationen igen. Vi kan meget de samme ting, og så har vi Benjamin Jakobsen, der er en anden type, så for vores helhed er det godt, at jeg kan være med igen. Det er vigtigt, at vi kan deles om spilletiden i den kommende tid, siger René Antonsen.

Torsdag går det løs i Jutlander Bank Arena, og det er en af de største kampe i Aalborg Håndbolds ellers allerede gloværdige historie, som René Antosen er blevet klar til at deltage i, men kaptajnen vil have mere.

- Det er da i hvert fald nogle af de største kampe i klubbens historie, som vi går ind til. Med det, som vi går ind til i de kommende år, så håber jeg, at det er noget, vi skal vænne os til, siger René Antonsen, der har svært ved at skjule forventningens glæde.

- Det bliver skide spændende. Det er derfor, vi har arbejdet hårdt hele sæsonen, og vi glæder os helt vildt til de her kampe mod Flensburg.

Han understreger, at Aalborg Håndbold på ingen måde er Jeppe, der er vågnet op i baronens seng. Aalborg Håndbold har sat sig til højbords med de største klubber i verden for at spise sin del af kagen.

- Mange vil sikkert mene, at vi er en ønskemodstander for Flensburg, men vi har altså slået flere af de store i denne sæson, så jeg tror stærkt på, at vi kan slå dem. Jeg ved godt, at det er et af de bedste hold i verden, men vi bevæger os også derop i de her år, siger Aalborgs anfører, der er klar i mælet, når han skal udpensle styrkeforholdet mellem de to hold.

- Flensburg er da favoritter. Det tror jeg da, alle kan blive enige om, men vi slog dem to gange i sidste sæson. Derfor tror jeg også på, at vi kan nappe dem igen. Jeg tror da også, at de frygter os en lille smule, siger René Antonsen.

Henrik Møllgaard har nu i et par sæsoner stålsat udtalt, at målet for Aalborg Håndbold er at vinde Champions League. Det er en holdning, der har forplantet sig i Aalborg-truppen.

- Henrik Møllgaard sagde det i starten af sæsonen, og her var der mange, der grinede, men nu har han fået os med det på den, og alle i klubben tror på, at vi kan være med på øverste niveau, siger René Antonsen.

Målsætningen er da heller ikke til at tage fejl af for Aalborg-kaptajnen.

- Vi står her nu med muligheden for at nappe tre titler, og det er noget, vi tror på. Så må folk grine af os, men vi har vist over flere omgange, at vi kan bide skeer med de store, så naturligvis skal vi gå efter at vinde det hele, siger René Antonsen.