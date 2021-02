Aalborg-keeper i comeback: Hovedskade sendte ham i seng i 10 dage

ISHOCKEY:George Sørensen måtte tirsdag lade pucken passere fire gange, da han var tilbage i målet for Aalborg Pirates. Alligevel blev det til en sejr over SønderjyskE på egen is til aalborgenserne.

De seneste ligakampe har han ellers været ude med en hovedskade, som han pådrog sig under Final 4-stævnet i Gigantium i januar.

- Det er mega fedt og dejligt at være tilbage. Jeg elsker at spille ishockey, og det var en træls oplevelse under Final 4, siger den tilbagevendte målmand.

Hovedskaden resulterede i en mindre hjernerystelse. Det var derfor ikke den mest foretagsomme George Sørensen, som sad derhjemme.

- Jeg sad ude den første uge, hvor jeg ikke kunne gøre noget og egentlig bare sad derhjemme i sengen, hvor jeg brugte tiden på at høre lydbøger. Så gik jeg på isen torsdag i landsholdspausen og har sidenhen trænet med, hvor det er gået rigtig godt, vurderer Aalborg Pirates-målvogteren.

Selvom hjernerystelsen var af den milde slags, skulle han bruge halvanden uge på at restituere med henblik på at komme tilbage på isen.

Det er nemt at ryge ud af sin kampform, når der jævnligt spilles ishockeykampe i det travle grundspilsprogram. Derfor er der stadig et stykke op til den George Sørensen, som spillede for piraterne før hovedskaden.

- Jeg kunne godt mærke inde på banen, at jeg ikke havde spillet nogen kampe i lang tid. Jeg har jo været vant til at spille kamp hver anden dag, så jeg skal lige tilbage til min ideelle kampform, lyder det fra keeperen.

Pirates-målmanden kom således også fra isen med en redningsprocent på 83 i et opgør, hvor gæsterne fra SønderjyskE havde 24 skud på mål.