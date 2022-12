Aalborg-keeper lukkede af: Unoderne var lagt væk

AALBORG:De danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates har indtil videre spillet en ujævn sæson og har tabt til mange af de øvrige hold i toppen af Metal Ligaen. Mandag aften fandt aalborgenserne dog skarpheden frem, da topholdet Herning Blue Fox blev nedlagt 1-0.

- Det var en forløsning, efter at vi har tabt sæsonens første tre kampe til netop Herning. Vi fik vist, at vi kan slå alle hold, siger målmand George Sørensen, der kun 20 gange i kampen måtte diske op med en redning - og ofte uden at det behøvede at blive spektakulært.

- Vi spillede smart i forhold til, at vi kun var foran 1-0. Vi tog ikke for store chancer og var meget disciplinerede og fik pucken ud af zonen, når den skulle det. Der blev arbejdet enormt hårdt, roser keeperen.

Det var blot anden gang i sæsonen, at George Sørensen holdt sit bur rent, men han fik også mere hjælp fra holdkammeraterne, end det har været tilfældet tidligere i sæsonen. Unoderne var ganske enkelt lagt væk.

George Sørensen var vågen, når det var nødvendigt i mandagens topkamp. Foto: Henrik Bo

- Vi har virkelig arbejdet meget på ikke at give så mange kontrachancer væk, og det gjorde vi slet ikke i den her kamp, så det var virkelig en stærk holdindsats, roser Aalborg Pirates-keeperen.

Trods sejren halter aalborgenserne fortsat ni point efter netop Herning i tabellen, men de har trods alt to kampe i baghånden, så håbet om at gentage sidste sæsons grundspilssejr - og dermed få en ekstra hjemmebanefordel i slutspillet - er langt fra slukket.

Aalborg Pirates - Herning Blue Fox 1-0 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-0, 0-0, 0-0

Mål: 1-0 Kirill Kabanov (6.51)

Udvisninger: Aalborg 5x2 min, Herning 5x2 min.

Tilskuere: 2571 VIS MERE

- Sidste sæson havde vi også en dårlig periode, og det endte jo meget godt alligevel, siger George Sørensen med henvisning til "the double".

- Nu har vi fået vendt tingene efter en dårlig periode, og så skal vi arbejde videre herfra og hele tiden bygge på. Jeg er ikke nervøs for resten af sæsonen, for jeg ser os jo træne hver dag, og der er masser af kvalitet på holdet, fastslår Aalborg Pirates' målmand.