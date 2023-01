Aalborg-klub vil skabe konkurrenter i Nordjylland

AALBORG:Engang var det muligt at spille amerikansk fodbold i nordjyske byer som Thisted, Hjørring, Hobro og Frederikshavn. Men hvis man som ung nordjyde vil prøve kræfter med den fysisk prægede sportsgren, skal man i dag til Aalborg - eller nærmere Dall Villaby.

Her har Aalborg 89ers - tidligere AaB 89ers - nemlig hjemme. Men selvom klubben nu har Nordjylland for sig selv, håber aalborgenserne på at skabe et grundlag for flere nordjyske klubber og dermed potentielle konkurrenter i egen baghave. Til det projekt er klubben bevilget 117.494 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje.

Det glæder klubbens cheftræner, Jakob Zinck Thellufsen, som også er en del af trænerstaben på det danske landshold. Han har en drøm om at se flere nordjyder gå hele vejen til de danske landshold og potentielt en professionel karriere.

- Ser vi på vores førstehold i dag, er det præget af, at der var football andre steder i Nordjylland. Vi har næsten altid haft tre eller fire spillere fra Hjørring, nogle fra Thisted og et par stykker fra andre klubber. På den måde er vi afhængige af oplandet. Når de bliver ældre, flytter mange af dem jo til Aalborg og kommer herind, forklarer han.

Projektet går i første omgang ud på at facilitere ungdomstræninger en gang om ugen i andre nordjyske byer, hvor der er langt til Aalborg-forstaden og dermed amerikansk fodbold på nordjysk jord. Derudover vil man køre fællestræninger på tværs af årgangene, så de kan samles hos Aalborg 89ers eller i en af de nordjyske kommuner, som deltager i projektet.

Kommuner skal byde ind

På længere sigt er ambitionen, at andre nordjyske byer får et grundlag for et foreningsliv med amerikansk fodbold, hvilket der tidligere har været flere steder.

Der er nemlig langt til de nærmeste klubber, når Aalborg 89ers spille på udebane - særligt i ungdomsrækkerne. Her skal man typisk til Aarhus for at finde nærmeste hold inden for U16 til U19, selvom der på seniorniveau er amerikansk fodbold i byer som Randers og Viborg.

Drømmen om andre nordjyske klubber bunder altså i et håb om højere konkurrence i Nordjylland.

- På kort sigt håber vi jo på at få flere spillere ind i sporten og tilbyde amerikansk fodbold i deres lokalområde. Men på længere sigt vil vi gerne have nogle etablerede klubber i de pågældende byer igen, så man ikke skal køre en time eller halvanden time til nærmeste udebane. Det må gerne ske inden for en kort årrække, så vi kan få mere konkurrence og udvikle vores egne talenter, siger Jakob Zinck Thellufsen.

De pågældende byer i Nordjylland er ikke fundet endnu. Her skal Aalborg 89ers først indgå dialog med de nordjyske kommuner, der helst skal kunne stille træningsarealer og omklædning til rådighed. Til gengæld ankommer klubben med træningsartikler og trænere en gang om ugen.

- Nu har vi midlerne til at gennemføre satellittræning, og så skal kommunerne kunne hjælpe med at finde et sted til os. Men jeg er ret overbevist om, at flere kommuner vil finde det interessante, at vi kommer ud med et foreningstilbud til dem, så deres unge får den her muligheden. Vi skal bare bruge et sted at være, siger 89ers-træneren.

Det er byer som Hjørring, Aars, Frederikshavn, Brønderslev og Dronninglund, som aalborgenserne har i kikkerten. Herfra er det nemlig langt og besværligt at komme til Dall Villaby, hvor Aalborg 89ers til dagligt har hjemme.

Udvikler til landsholdet

Håbet om flere ungdomsspillere og en større talentpulje i Nordjylland spiller markant ind i klubbens kultur. Aalborg 89ers er nemlig et af de danske hold i Nationalligaen, landets bedste herrerække, der har flest lokale og ikke mindst danske spillere på holdet.

Det vil man gerne fortsætte med i de kommende år.

- Vi har hverken lysten eller ambitionerne til, at vores spillermasse skal hentes ind professionelt. Vi har én amerikaner, og ellers har vi ambitioner om at udvikle spillerne. Det er vores mål at udvikle spillere i Nordjylland. Det har vi været gode til i modsætning til andre danske klubber, der halvvejs inde i slutspillet henter seks svenskere og en amerikaner. Sådan er det ikke her. Vi vil gerne vinde, men vi vil gøre det på de præmisser, der er bæredygtige for vores klub og sport, siger Jakob Zinck Thellufsen.

I 2022 fik Aalborg 89ers en tredjeplads i Nationalligaen og har dermed succes med projektet for nuværende. Nordjyderne er også en af de mest markante bidragsydere til de danske landshold gennem de seneste år.

- Men det er nødvendigt for os, at de her små klubber eksisterer igen, så der kommer udøvere ind fra de små byer. Det er nødvendigt for sporten som helhed og for vores eget udgangspunkt. Vi kan jo godt se, at der kommer færre og færre ungdomsspillere ind hos os, og vi føler os lidt ramt der, siger Aalborg 89ers' cheftræner.

Aalborg 89ers har i øjeblikket omkring 90 medlemmer. Tidligere i 2022 brød man med AaB af 1885, som man var en underafdeling af, og oprettede sin egen forening. I den forbindelse flyttede Nordjyllands eneste klub med amerikansk fodbold også til Dall Villabys boldbaner.