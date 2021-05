Borgmester stemte for at tildele 300.000 kroner til fond, hvor han selv sidder i bestyrelsen Ingen i Jammerbugt byråd satte spørgsmålstegn ved, at borgmesteren sidder i bestyrelsen for den fond, som kommunen tildelte penge. En fejl, siger professor i forvaltningsret. Borgmester maner kritikken til jorden