Aalborg kørte de norske mestre over og fik en drømmestart i Champions League

HÅNDBOLD:De norske medier havde op til Champions League-opgøret mellem Elverum og Aalborg døbt kampen "Slaget om Norden". På trods af en tæt indledning, så var der ikke den store tvivl om at Aalborg søndag aften indtog tronen i Elverum med en storsejr på hele 34-24

Det startede ellers som en helt lige kamp, hvor de to mandskaber dansede tæt kinddans, og således kunne ingen af holdene etablere en reel føring. Det var først 18 minutter inde i opgøret, at den første tomålsføring kom, da Mark Strandgaard satte bolden i kassen.

Problemet i indledningen hos aalborgenserne kom sig af, at den normalt så stærke defensiv ikke kunne dæmme op for Elverums angreb, samtidig med at Mikael Aggefors ikke fik fat i det store i målet.

Derfor tog Stefan Madsen konsekvensen og skiftede Kristian Sæverås ind, og det blev starten til en god periode for Aalborg. Forsvaret steppede gevaldigt op og tvang nordmændene til at skyde fra distancen, hvilket de ikke var formåede med særlig stor præcision.

En stor portion af målene var hidtil kommet fra den velspillende Mads Christian, men herefter blev benene for alvor skruet ordentligt fast i kontrafasen, og det betød, at nordjyderne trak fra.

Ved stillingen 14-11 til Aalborg tog Stefan Madsen en timeout. Selvom Elverum-supporterne lavede så meget larm nær Aalborg-bænken, så trommehinderne kom på overarbejde, så fik det ikke den store indvirkning. For herfra udbyggede de kun føringen, og de kunne gå til pause med en føring på 18-12, efter en sublim aflevering fra Henrik Møllgaard til Sebastian Barthold, der viste sin sædvanlige træfsikkerhed.

Efter pausen kom Mishels Liaba ind, og det var dermed et gensyn til hans gamle hjemmebane. Der skulle ikke gå mere end tre minutter, før han gav sin første hilsen, ogderfor fik to minutter på bænken. Elverum brugte overtallet på indhente end del af aalborgensernes forspring, således de kun var oppe med fire.

Misehls Liaba fik dog svaret tilbage, efter han fik kølet lidt af, da han med sin anden scoring bragte gæsterne foran med 26-18.

Selvom Aalborg herefter blev en kende sløset i boldomgangen, så sørgede Kristian Sæverås med flere fornemme redninger for, at Elverum ikke fik den mindste chance for at lave et comeback, og derfor tog Aalborg også i sidste ende en meget komfortabel sejr på hele 34-24.