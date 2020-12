Aalborg-kriger om Barca-bet: Procenter og en islænding var imod os

HÅNDBOLD:Det var en skuffet men fattet René Antonsen, der gjorde status efter Aalborg Håndbolds knebne nederlag på 32-35 til Barcelona onsdag aften.

Spanierne havde længe et forspring i Champions League-kampen på tre til fem mål, men med fire minutter tilbage fik nordjyderne lukket hullet og udlignet.

- Vi holdt troen på det hele vejen, og selvom de var svære at stoppe, fik vi dem stadig presset langt ud i angrebene ved at smide en masse fysik ind i kampen. Det gav pote, og derfor er det også virkelig ærgerligt, at vi ikke kunne fuldføre det. Det var de sidste små procenter, som vi havde med os i Veszprém i sidste uge, der manglede her, mener René Antonsen.

Den islandske vulkan Aron Pálmarsson var reelt forskellen i de sidste to minutter af kampen, hvor han to gange steg op og smadrede kuglen ind i målhjørnet fra sin position på venstre back.

- Det er så irriterende som forsvarsspiller at stå overfor sådan en mand, der får det til at se så let ud, selvom man føler, man gør sit bedste. Men det er selvfølgelig derfor, han spiller i Barcelona, sukker René Antonsen.

Aalborg Håndbold mødte onsdag aften mægtige Barcelona på hjemmebane i Champions League. Foto: Kim Dahl Hansen

Nikolaj Læsø trak et stort læs rent i angrebet, hvor Aalborg Håndbold måtte undvære playmaker Felix Claar, der er ramt af en muskelskade i maven.

Trods nederlaget beholder Aalborg tredjepladsen i gruppe B - tre point foran THW Kiel, der blev kørt over af Veszprém.

Netop tyskerne er næste opgave for nordjyderne, der på onsdag skal til Kiel.

- Der venter en sjov kamp dernede, og hvis vi kan vinde den, begynder det at se lidt sjovt ud. Det kunne være fedt at tage den tredjeplads foran dem, men vi tager det stille og roligt. Jeg tror dog på, at vi som minimum har kynismen og evnerne til at ende i top-4 i den her pulje, siger René Antonsen.

Først skal Aalborg Håndbold dog hente to nødvendige point i den hjemlige liga, hvor bundproppen Lemvig-Thyborøn lørdag kommer til Jutlander Bank Arena.