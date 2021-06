Aalborg-lejr roser Mors-Thy for finalepræstation

HÅNDBOLD:Der var rosende ord fra de relativt nykårede danske mestre til den nye pokalmester, da Aalborg-lejren skulle gøre status over søndagens overraskende finalenederlag.

- Der var flere ting, der ikke lykkedes for os, men jeg må også bare lette på hatte for Mors-Thy. De spillede en flot finale, hvor de var fremragende sat op, siger Aalborg-træner Stefan Madsen, der viste overskud og storsind i en svær situation, da han uden at blinke anerkendte sejrens rigtighed til modstanderholdet.

- De fortjente at vinde. Vi lavede ukarakteristisk mange fejl i dag. Vi fik heller ikke vores defensiv op at køre, som vi gerne ville. Vi havde ikke den nødvendige højde og hårdhed. Det betød, at vi kom til at give vores målmænd meget vanskelige arbejdsbetingelser. Det hele fungerede ikke for os, siger Stefan Madsen.

Også to af Aalborgs allerstørste stjerner gennem hele sæsonen var klar til at dele roser ud til Mors-Thy.

- Mors-Thy spillede en rigtig god kamp. Deres keeper spillede rigtig godt. Vi fik ikke greb om dem defensivt, så de fik mulighed for at lave for mange lette mål. Der er bare at sige tillykke til dem, siger Felix Claar.

En stor mester kendes også på sin evne til at anerkende sine nederlag. Her er Magnus Saugstrup og Aalborg Håndbold generelt fine ambassadører for sporten. Nok var skuffelsen stor, og sølvmedaljen blev fjernet fra halsen, inden spillerne nåede omklædningsrummet, men evnen til at se det store perspektiv var godt på trods af skuffelsen.

- Det var generelt en fin kamp med god fight og intensitet. Vi må bare rose Mors-Thy. Jeg synes virkelig, at de spillede en god kamp, mens vi selv lavede for mange tekniske fejl og manglede noget i forsvaret, siger Magnus Saugstrup.

Han spillede sin sidste kamp for Aalborg i denne omgang. Næste sæson hedder det Magdeburg, og han drager til Tyskland med mange gode minder i kufferten.

- Jeg er meget glad for, at vi har haft så god en sæson her i klubben. Det har været vigtigt for mig at slutte godt af i klubben. Jeg ville naturligvis også meget gerne have vundet i dag, men når man ser tilbage på den her sæson, så har det været en vanvittig sæson. Hvis vi havde fået tilbudt det forløb inden sæsonen, så havde vi takket ja på stedet, siger Magnus Saugstrup.