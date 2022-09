Aalborg-målmænd har svaret igen: Alle har travlt med at gøre dem dårlige

HÅNDBOLD:Selvom Aalborg Håndbold har fået en perfekt sæsonstart med sejre i alle otte betydende kampe, har flere alligevel påpeget, at defensiven - inklusiv målmændene Simon Gade og Mikael Aggefors - kunne stå skarpere.

I den forgangne weekend viste Aggefors sig dog flot frem i udesejren mod Skjern, hvor han havde en redningsprocent på 37, og Gade fulgte op med en klassepræstation i midtugens Champions League-opgør mod Elverum, hvor hans redningsprocent nåede op på 44.

- Vi synes, vi har en fantastisk målmandsduo - til trods for, at alle omkring os forsøger at fortælle os, hvor dårlige de er. Jeg er virkelig glad for, at de har givet et tydeligt modsvar på kritikken, siger Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen.

Han er dog med på, at modstanderne i enkelte kampe har haft en lidt for høj scoringsfrekvens.

- Men man kan ikke kun måle det på, hvor mange mål, der bliver lavet imod os. Det hænger jo også sammen med, hvilket tempo vi spiller i, og hvor mange angreb, der er i kampene, påpeger Stefan Madsen.

Mikael Aggefors spillede en væsentlig rolle i Aalborg Håndbolds sejr over hidtil ubesejrede Skjern i den forgangne weekend. Arkivfoto: Henrik Bo

- Det er dog rigtigt, at vi gerne vil reducere antallet af mål scoret imod os en smule. Blandt andet har vi i perioder haft lidt svært ved at styre modstanderens stregspil. Men vi har stået klart bedre defensivt i de seneste par kampe, så jeg er meget fortrøstningsfuld og synes, det går den rigtige vej, fastslår han.

Lørdag eftermiddag venter sæsonens på papiret sværeste opgave i HTH Herreligaen, når Bjerringbro-Silkeborg klokken 16.15 kommer på besøg i Sparekassen Danmark Arena. Knap 5000 mennesker har indløst billet til håndboldbraget.

Bjerringbro-Silkeborgs hidtil eneste liganederlag var i premieren mod GOG, men de har også haft marginalerne med sig i de seneste par kampe, hvor de har vundet med ét mål over henholdsvis SønderjyskE og Fredericia.

Stefan Madsen åbner i øvrigt en lille dør for, at René Antonsen kan gøre comeback med nogle minutter for Aalborg Håndbold i lørdagens kamp, mens det er sikkert, at Buster Juul, Lukas Sandell og Martin Larsen fortsat sidder udenfor med skader.