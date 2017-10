Aalborg-målmand: Et tungt nederlag

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold måtte forlade Jutlander Bank Arena med nedbøjede hoveder, efter at søndagens Champions League-kamp mod hviderussiske Meshkov Brest blev tabt 20-23.

De forsvarende danske mestre var ellers i teten i næsten hele første halvleg, men i begyndelsen af anden halvleg gik det galt.

- Vi dækkede rigtig godt op i første halvleg, men starten på anden halvleg var ikke god. De kom for nemt til målene i den periode, og vi scorede heller ikke selv nok mål. Det var i den periode, at vi tabte kampen, lyder det fra målmand Mikael Aggefors.

Han følte, at nederlaget var Aalborgs egen skyld.

- Vi matchede dem rigtig godt, og vi havde chancen for at vinde, så det er et rigtig tungt nederlag, siger Mikael Aggefors.

Han stod selv en rigtig stærk første halvleg, men faldt sammen med holdet efter pausen.

- Der var måske et enkelt mål, jeg gerne ville have forhindret i første halvleg, men ellers var det fint, men præcist som holdet kunne jeg have gjort det bedre i anden halvleg, siger Mikael Aggefors.