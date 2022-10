Aalborg-målmand: Det var næsten pinligt

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fulgte med i 45 minutter, men til sidst blev det alligevel til et klart nederlag på 33-39, da de forsvarende Champions League-vindere fra Barcelona onsdag aften var på besøg i Sparekassen Danmark Arena.

Det blev en udslagsgivende faktor for topopgøret i Champions Leagues gruppe b, at danske Emil Nielsen lukkede af i Barcelona-målet, mens Simon Gade i den anden ende havde det mere end svært efter en ellers glimrende første halvleg.

- Det var næsten pinligt i anden halvleg. Jeg havde ingen redninger, og det er selvfølgelig helt vildt skuffende. Vi tabte mange dueller, og det havde selvfølgelig betydning for mine betingelser, men jeg må også erkende, at der heller ikke kom den store hjælp inde fra mig, konstaterer Simon Gade.

Han havde masser at se til onsdag aften. Afslutningerne føg ind om ørerene på Aalborg-målmanden fra Barcelonas verdensklassespillere, der angreb i et hæsblæsende tempo, mens et hvil på bænken stort set var udelukket.

Simon Gades normale makker Mikael Aggefors er ude med en skade, så Aalborg-målmanden blev kun aflastet af unge Nichlas Ludvigsen på et par straffekast.

- Det var lidt hårdt at stå derinde i anden halvleg, men sådan er det. Jeg synes jo, at det er fedt at spille, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke kunne hjælpe holdet noget mere. Selvfølgelig giver det et ekstra ansvar, når Aggefors er ude, men jeg har prøvet det før, og det er jo fedt at have den tillid.

- Jeg må hjem og lære af de fejl, jeg lavede i dag, for selv om man har spillet ringe, er der jo altid noget at tage med, siger Simon Gade.

Som kollektiv måtte Aalborg Håndbold også sande, at selv om man i de seneste sæsoner har nedlagt flere store hold i Europa, lader den første sejr over Barcelona stadig vente på sig.

- Vi lærte lidt af det tempo, de kom med, og vi så også, at der i duelspillet stadig er lidt vej for os. Vi må hjem og analysere, hvad vi kan bruge kampen til, så vi forhåbentlig kan gøre det bedre mod dem næste gang, siger Simon Gade.