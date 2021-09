Aalborg-målmand lader sig ikke presse af Aggefors-skade

HÅNDBOLD:Simon Gade var den eneste målmand på banen for Aalborg Håndbold, da klubben onsdag aften slog franske Montpellier 36-28 i Champions League. Den rolle kan den unge målmand godt vænne sig til i den kommende måneds tid.

Forud for kampen blev det offentliggjort, at den rutinerede svenske keeper Mikael Aggefors har fået en forstrækning i maveregionen, som gør ham ukampdygtig i fire til seks uger.

- Jeg ser det ikke som et ekstra pres, men mere som en ekstra udfordring og et større ansvar, så det er egentlig en god ting. Det er selvfølgelig helt vildt ærgerligt med Aggefors, men jeg må bare gå ind og steppe up, fortæller Simon Gade.

Det tog Aalborg-målmanden fire minutter at lave den første redning, men han nåede kun op på tre redninger i første halvleg. Det skyldtes dog lige så meget, at han havde et solidt og stærkt forsvar foran sig.

Aalborg Håndbold mødte onsdag aften Montpellier HB i gruppespillet i Champions League. Foto: Lars Pauli

Anden halvleg blev dog mere udfordrende for Aalborg-mandskabet, da Montpellier kom mere aggressivt ud, men Simon Gade stod imod med yderligere 11 redninger, så han nåede op på 14 totalt. Savnet af Mikael Aggefors blev derfor ikke noget tema.

- Det er helt sikkert en kamp, vi er tilfredse med. Jeg ville personligt gerne have haft reddet nogle af de spidse skud fra fløjene, men det var stadig en god kamp, konstaterer Simon Gade.

Cheftræner Stefan Madsen var også yderst tilfreds med sin målmand, der stod alle 60 minutter af kampen alene.

- Det var en stor opgave for Gade, men han bevarede roen mod Montpellier, selvom jeg kunne forestille mig, at han havde perioder i kampen, hvor han gerne ville redde mere. Men han arbejder sig godt ind i kampen mentalt og lukker flot af, selvom det ikke er nemt at stå derinde alene.

- Vi har en substitut-målmand med, men det er klart, at der er langt til spilletid for en U19 spiller, så Gade skal virkelig spænde skoende derinde. Jeg er dog ikke nervøs, for han har vist, at han har et flot topniveau. Han skal bare love mig ikke at blive skadet, griner Aalborg-træneren.

Den øgede mængde spilletid i den kommende tid er heller ikke et problem i den unge målmands øjne.

- Det er bare fedt at komme til at få meget spilletid, og jeg står gladeligt i 60 minutter for holdet. Det er det, jeg er her for, understreger Simon Gade.