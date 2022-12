Aalborg-målmand tæt på klubrekord: Det er ikke tilfældigt

AALBORG:Det hører til sjældenhederne, at man vinder 1-0 i ishockey, og det er nærmest uhørt, at man gør det to gange i træk. Det er ikke desto mindre tilfældet for Aalborg Pirates, der onsdag aften fulgte op på sejren over Herning fra tidligere på ugen med en tilsvarende snæver gevinst mod Esbjerg.

Dermed har målmand George Sørensen nu holdt sit mål rent i 141 minutter og 53 sekunder, og modstandernes seneste 43 skud er prellet af på den 27-årige landsholdsreserve. Dermed er han 26 minutter fra at slå klubrekorden, som Peter Hirsch er indehaver af - viser tal leveret af Metalligaen.dk

- George har stået godt og har tydeligvis en masse selvtillid lige nu, men når vi har holdt modstanderen fra at score på det seneste, handler det først og fremmest om, at vi haft fokus på den defensive del af spillet, forklarer cheftræner Garth Murray.

Flest minutter med rent bur Selvom Aalborg Pirates' George Sørensen har holdt modstanderne fra at score i mere end to kampe, så er han stadig langt fra rekorden i den danske ishockeyliga.

Alfie Michaud, SønderjyskE, satte i 2010 den danske rekord for flest minutter uden at indkassere en scoring. Han holdt sit bur rent i 360 minutter og 58 sekunder.

George Sørensen har indtil videre holdt sit mål rent i 141 minutter og 53 sekunder.

Peter Hirsch har klubrekorden i Aalborg, som han satte i sæsonen 2007/2008, hvor han med AaB-logoet på trøjen holdt nullet i 167 minutter og 48 sekunder. Michael Søvsø, redakør, Metalligaen.dk VIS MERE

Fra midten af oktober til midten af november tabte Aalborg Pirates fem ud af seks kampe, hvor målene i perioder sejlede ind. Det har fået cheftræneren til at slå i bordet.

- Det har været vigtigt for mig at få holdet til at indse, hvorfor vi havde succes i sidste sæsons slutspil. Der lukkede vi omkring ét mål ind per kamp, og det var defensiven, der lagde grundstenen til, at vi vandt mesterskabet.

- I denne sæson har vi ikke været opmærksomme nok rent defensivt. Hverken med eller uden puck, og den slags skaber bare sprækker i ens skjold. Vi har angrebet lidt for meget med hovedet under armen, forklarer Garth Murray.

Garth Murray har slået i bordet og forlangt større disciplin hos sine spillere - med henvisning til holdets solide spil i sidste sæsons slutspil. Arkivfoto: Henrik Bo

At Aalborg Pirates blot har formået at putte én puck i modstanderens net i hver af de seneste to kampe behøver dog ikke være standarden, påpeger canadieren.

- Det kan godt være, at man mister en smule på den offensive konto, hvis man har fokus på de defensive dyder, men ikke i så høj grad. Jeg føler, at målene nok skal komme.

- Vi skal blive mere effektive i powerplay, men der tog vi et skridt i den rigtige retning med Ian Edmondsons sejrsmål mod Esbjerg, forklarer Garth Murray.

Cheftræneren tilskriver også den canadiske backs comeback en rolle i den styrkede Pirates-defensiv.

- Ian passer godt ind i vores system og er et godt forbillede for de andre spillere med sin fysik og disciplin. Han leverer bare en 100 procents indsats, uanset om det er en træningsøvelse eller en kamp, roser Garth Murray.

Aalborg Pirates indtager tredjepladsen i Metal Ligaen, men har med fem sejre i træk spist sig nærmere toppen. De skal i aktion igen tirsdag 13. december på hjemmebane mod Rødovre.