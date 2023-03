Aalborg-målscorer glæder sig over lukkede sluser

HØRSHOLM:Aalborg Pirates fik søndag bragt balance i kvartfinaleserien mod Rungsted Seier Capital med en 4-0-sejr på udebane. Det giver stor lettelse i aalborgenserne lejr, efter at holdet fredag indledte slutspillet med at få trukket bukserne ned om egne hæle og tabe 2-11 på hjemmebane.

- Vi er utrolig glade for, at spillet sad der igen. Vi formåede først og fremmest at være gode defensivt og ikke give en masse store og unødige chancer væk, forklarer Tobias Ladehoff, der scorede et af holdets to powerplay-mål i Hørsholm.

- Vi må indrømme, at Rungsted tog fusen på os i fredags, hvor de kom ekstremt hårdt i presset. Vi troede nok, vi havde mere tid, end vi reelt havde, og det udløste en masse fejl fra vores side, forklarer Pirates-forwarden.

Ian Edmondson og Pirates-backerne undlod søndag at uddele gaver til Rungsteds offensiv. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Cheftræner Garth Murray havde ændret en del på kæderne til søndagens kamp, og det betød blandt andet, at den succesfulde førstekæde med Julian Jakobsen, Kirill Kabanov og Jeppe Jul Korsgaard var genforenet.

- Der var lidt ændringer hist og her, men jeg ved nu ikke, om det var det, der gjorde forskellen. Først og fremmest mener jeg, det handlede om, at vi var helt med på det fysiske paramter og sørgede for at spille mere simpelt. Jeg synes, det var en klog og professionel indsats, siger Tobias Ladehoff.

Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 0-4 Ishockey, 2. DM-kvartfinale

Periodecifre: 0-0, 0-2, 0-2

Mål: 0-1 Oskar Drugge (26.08), 0-2 Anders Koch (32.24), 0-3 Tobias Ladehoff (47.23), 0-4 Matt Salhany (58.15)

Udvisninger: Rungsted 8x2 min, Aalborg 6x2 min.

Tilskuere: 1188

Stillingen i serien er 1-1 VIS MERE

Stillingen i kvartfinaleserien er nu 1-1, inden Aalborg Pirates tirsdag aften får besøg af Rungsted i Sparekassen Danmark Isarena.

- Der har vi noget at revanchere overfor os selv og vores fans, men jeg tror også, at vi nu har lagt den fredagskamp bag os. Nu kigger vi fremad og har fokus på at skulle ud og levere varen i egen hule, lyder det fra Tobias Ladehoff.