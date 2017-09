Aalborg måtte kæmpe for point

HÅNDBOLD: Det var en tæt kamp mod slovenerne fra RK Celje. Men alligevel blev det til de første europæiske point til Aalborg Håndbold i Champions League. Nordjyderne vandt gruppespillets første hjemmekamp 32-30.

RK Celje kom ud til kampstart med hård fysik og fik sig hurtigt et par udvisninger - men også en del mål. Den store højreback Ziga Mlakar stod for seks af de første otte mål af gæsterne, der hurtigt lagde sig i front. Men det indhentede Aalborg Håndbold inden pausen. I løbet af første halvleg virkede de nemlig mere indstillede på fysikken, som slovenerne lagde ud med.

Især Aalborg-fløjene tog teten. Patrick Wiesmachs tre mål og Buster Juuls fire bidrog i høj grad til, at Aalborg i 25. minut for første gang kom foran i kampen. Det gjorde de med cifrene 12-11.

I anden halvleg kom Cejle på fem minutter godt tilbage i kampen. Her kom måltavlen på 15-16 efter nogle gode minutter fra højrefløjen Gal Marguc. Dermed skulle Aalborg på ny kæmpe sig tilbage.

Der skulle dog ikke mange minutter til at vende taburetten. To minutter senere kom Aalborg på 18-17 - blandt andet på to hurtige mål fra playmaker Janus Smarasons hånd.

Forspringet holdt Aalborg godt i et stykke tid. Lidt over halvvejs inde i anden halvleg kom de tre foran på 26-23. Det skete især på baggrund af Wiesmachs arbejde på fløjen, der var en nøgle i Aalborgs spil. Celje kom stille tilbage efter det og kom op på 28-28 samt 29-29. Herefter løsrev Aalborg sig dog en smule.

Kampen blev reelt lukket, da Jesper Meinby med 40 sekunder igen scorede til 32-30.