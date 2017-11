Aalborg missede sensationen

KIELCE: Aalborg Håndbold er ramt af skader og er i dén grad ramt på resurserne.

Alligevel var holdet tæt på den helt store sensation i lørdagens udekamp i Champions League mod det polske storhold Kielce.

Hjemmeholdet endte dog med at vinde med 28-27.

Aalborgenserne var rejst til Polen med blot 12 spillere - heraf to målmænd.

Hele fire spillere måtte blive hjemme på grund af skader.

Nordjyderne fik alligevel en fremragende start på kampen og udviste stor kynisme i angrebsspillet, hvor træner Aron Kristjansson havde valgt at spille syv mod seks. Det gjorde holdet til perfektion i kampens første 20 minutter, hvor chancerne blev spillet store og udnyttet. Nogle gange spektakulært, som da Martin Larsen omsatte et vip fra Buster Juul.

I forsvaret stod gæsterne også solidt og fik lukket fint af for hjemmeholdets stjerneparade af storskytter.

Men ved stillingen 10-7 til Aalborg havde Martin Larsen brug for en pause, og i hans fravær spillede nordjyderne seks mod seks i angrebet - og det formåede de ikke.

På kort tid scorede Kielce fire gange og bragte sig i front, og så hjalp det heller ikke, at forsvarsstyrmand Simon Hald skulle have en puster, hvilket fik de bagerste geledder til at vakle.

Aalborgenserne hang dog på til pausen, hvor Kielce blot var foran med 15-14.

Syv mod seks i angrebet var også den taktiske nøgle til succes for Aalborg Håndbold i anden halvleg, og selvom de tekniske fejl begyndte at snige sig ind, hang gæsterne fortsat på mod et Kielce-hold, der nok ikke ramte sit absolutte topniveau og lod sig stresse af et velspillende nordjysk mandskab.

Med 12 minutter tilbage bragte Buster Juul således Aalborg foran med 23-21, og sensationen lurede for alvor.

Men gæsterne formåede ikke at gøre arbejdet færdig i en hektisk slutfase, hvor resultatet kunne have tippet til begge sider.

Men det var altså hjemmeholdet, der var skarpest med det afgørende mål 20 sekunder før tid.

Dermed er Aalborg Håndbold fortsat sidst i sin Champions League-pulje.