Aalborg missede turneringssejr efter drama i Tyskland

Tennisspilleren Roger Federer har fejret store triumfer i arenaen, og søndag aften var Aalborg Håndbold millimeter fra at vinde et trofæ på samme tyske adresse.

Foran 6000 tilskuere i OWL Arena imponerede aalborgenserne og førte i slutfasen 26-23 over storholdet Magdeburg. Siden stivnede angrebsspillet dog, og tyskerne kom tilbage og kunne have taget sejren i sidste sekund af den ordinære tid, hvor Magnus Saugstrup dog sendte bolden på stolpen bag Niklas Landin.

Vinderen af træningsturneringen So-Tech Cup og de 5000 euro skulle derfor findes i en straffekastkonkurrence. Her kunne Aalborg Håndbold have taget sejren på det femte og sidste kast, men Mikkel Hansen brændte.

Herefter blev der skudt én og én, og til slut endte stortalentet Thomas Arnoldsen som skurken, så Magdeburg blev noteret for en sejr på 33-32.

Magdeburg - Aalborg H. 33-32 (efter straffe) Håndbold, finale, So-Tech Cup

Stillinger undervejs: 2-2, 7-3, 12-11, (15-13), 17-16, 20-21, 23-26, (26-26)

Mål for Aalborg i ordinær tid: Mads Hoxer 4, Thomas Arnoldsen 4, Simon Hald 3, Buster Juul 3, Aleks Vlah 3, Kristian Bjørnsen 2, Martin Larsen 2, Sebastian Barthold 2, Mikkel Hansen 2, Lukas Nilsson 1

Udvisninger: Magdeburg 4, Aalborg 5

Tilskuere: Cirka 6000 i Halle, Tyskland VIS MERE

- Vi skulle have lukket kampen i ordinær tid på baggrund af en stærk anden halvleg, men jeg synes godt nok også, at der var mange kendelser, der gik imod os. At vi så tabte kampen på den måde til slut er jo bare rent uheld, siger Thomas Arnoldsen.

Playmakeren, der er hentet i Skanderborg-Aarhus denne sommer, har været syg de seneste dage, men fik masser af spilletid og scorede fire gange i den ordinære tid, ligesom han også ramte plet på sit første skud i straffekastkonkurrencen.

Thomas Arnoldsen har været syg på træningslejren i Tyskland, men han fik alligevel en hovedrolle i finalekampen mod Magdeburg. Arkivfoto: Martin Damgård

- Han har modet til at tage ansvar, når tingene skal afgøres. Selvom han stort set lige er stået ud af sygesengen, så viste han virkelig, at han er den førerhund, vi gerne vil se ham være, roser cheftræner Stefan Madsen.

Thomas Arnoldsen har fået en stille start i Aalborg, men pilen peger i den grad opad nu. Det gælder i øvrigt for hele holdet.

- Efter vores store nederlag til Leipzig i Fjerritslev kiggede vi hinanden i øjnene og blev enige om, at vi skulle til at vise noget mere, og det synes jeg, vi har gjort. Den her finalekamp var klart vores bedste i sæsonoptakten, og jeg synes, det er stærkt at holde et storhold som Magdeburg nede på 26 scoringer i ordinær tid, siger Thomas Arnoldsen.

Stemningen blandt 6000 håndboldfans i OWL Arena i tyske Halle fejlede bestemt ikke noget. De fleste holdt også med Magdeburg. Foto: Claus Jensen

Cheftræner Stefan Madsen noterede sig også flere positive end negative ting i sin bog.

- Specielt i anden halvleg kom vi op i et højt tempo og havde stor aggressivitet i vores forsvar, siger Madsen, der også kunne se en forvandlet Niklas Landin løfte sig til storspil efter meget beskedne første 30 minutter fra målmanden.

Aalborg Håndbold mangler nu kun én kamp i deres forberedelser til sæsonen, og det er på fredag, hvor et andet stort tysk hold, Flensburg-Handewitt, gæster en næsten udsolgt Sparekassen Danmark Arena.

- Vi skal ramme samme niveau for at have muligheden for at slå dem, men det tror jeg også på, at vi kan. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at mærke stemningen inde på min nye hjemmebane, siger Thomas Arnoldsen.