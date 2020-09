Aalborg mod klassisk østeuropæisk modstand: Sådan skal kampen vindes

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik en glimrende start på tilværelsen i Champions League med sejren i udekampen mod Celje i sidste uge, og holdet er da også store favoritter i den første hjemmekamp, når Motor Zaporozhye gæster Jutlander Bank Arena i aften.

Men, at ukrainerne ikke er en walkover beviste de i første spillerunde, hvor de blot tabte med fem mål til storklubben Barcelona.

- De er bestemt et ganske godt hold. Men samtidig så er det også en kamp, hvor vi tænker, at der skal to point på kontoen. Vi skal gerne vinde alle vores hjemmekampe, men der er nogen af dem, der er nemmere at vinde end andre, siger direktør Jan Larsen.

- Men de skal ikke undervurderes. Vi mødte dem for fem år siden inde i Isarenaen, hvor vi tabte, så de skal tages seriøst. De spiller stadig ret typisk østeuropæisk, men de er faktisk lykkedes med at forynge holdet ganske fint, og så er de ret gode i deres egen kontrafase, mens de selv stadig kan være lidt langsomme om at komme tilbage. Generelt skal holde vi holde fart i bolden hele tiden, for kommer vi først ind og stå med de store drenge, så kan det blive svært, siger han.

Han fremhæver de to bagspillere Aidenas Malašinskas fra Litauen og hviderussiske Barys Pukhouski, som de to spillere, der især skal holdes øje med.

- Og så ved vi, at det her hold lever og ånder for Champions League. De har ingen modstand derhjemme, så det er de her kampe, der for alvor betyder noget for dem, siger Jan Larsen.