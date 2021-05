Aalborg møder fransk storklub i semifinalen i Champions League

Når Aalborg Håndbold tager hul på Final4 i Champions League, bliver det med fransk modstand.

Efter lodtrækning tirsdag formiddag står det klart, at de danske mestre møder Paris Saint Germain, der har Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen i truppen, 12. juni i tyske Köln.

Den anden semifinale står mellem Barcelona og Nantes.

Final4 er bygget op således, at der spilles semifinaler lørdag 12. maj og henholdsvis bronzekamp og finale dagen efter.

Fælles for alle Final4-klubberne er, at der er danske spillere på samtlige hold. Casper U. Mortensen og Kevin Møller er på kontrakt i Barcelona, Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen i PSG samt Emil Nielsen og Sebastian Augustinussen i Nantes.

Vejen til Köln

Aalborg Håndbold er endt i semifinalen i Champions League, selvom holdet endte på fjerdepladsen i gruppespillet.

Her hed modstanderne Barcelona, Veszprem, Kiel, Motor, Nantes, Celje og PDF Zagreb.

Det danske hold endte med syv sejre og syv nederlag – blandt andet nederlag til Barcelona i hjemme- og udekampene, mens det mod Nantes blev nederlag i Frankrig og sejr i Danmark.

Derfra var modstanderen portugisiske Porto, som Aalborg slog ud på reglen om udebanemål efter først at have tabt 32-29 på udebane og efterfølgende have vundet 27-24 hjemme.

Efterfølgende var det den tyske danskerklub Flensburg-Handewitt, der stod mellem Aalborg og Final4. Efter stort drama i returkampens afslutning endte det med, at Aalborg Håndbold gik videre med samlet ét mål bedre over de to kampe.

Det er blot tredje gang siden årtusindeskiftet, at et dansk hold er blandt de fire sidste i Champions League. Første gang var i 202, da Kolding gjorde det, mens AG København var det i 2012.