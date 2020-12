Aalborg og Mors-Thy kan ane lys i mørket: Håber på 10.000 tilskuere til juni

HÅNDBOLD:Tirsdag aften sætter både Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold et punktum for håndboldåret 2020, når årets sidste spillerunde i HTH Herreligaen byder på henholdsvis en hjemmekamp mod SønderjyskE og en udekamp mod Ribe-Esbjerg.

De kampe bliver spillet uden tilskuere, og det er meget symbolsk for et år, der er blevet overtaget af coronavirus og alle de restriktioner, som den har medført.

- Det er sgu det mest mærkværdige år, jeg har prøvet, og jeg har trods alt været med i mange år, konstaterer Aalborg Håndbold-direktør, Jan Larsen.

Da coronavirusset for alvor kom til Danmark i marts, medførte det en aflysning af den resterende del af håndboldsæsonen. I andet halvår af 2020 er det til gengæld lykkes at gennemføre en halvsæson, selv om det har været foran få eller slet ingen tilskuere.

- Vi har været fortvivlede og frustrerede, men det er der jo mange i hele verden, der er. For spillere, trænere og os omkring holdene er det godt at huske på, at selv om vi synes, at vi har haft nogle tunge dage, så er der folk i verden, der har haft det langt værre. Vi er hverken syge eller har mistet vores arbejde, siger Jan Larsen.

Samme indgangsvinkel har Henrik Hedegaard, sportschef i Mors-Thy Håndbold, der i foråret måtte vinke farvel til en næsten sikker plads i slutspillet, da sæsonen blev aflyst.

- Det har været et træls år, for specielt herude i lokalområderne lever håndbolden jo af at få tilskuere ind, men når det er sagt, skal vi glæde os over, at vi nu trods alt får lov at spille håndbold. Det var jeg langt fra sikker på, at vi ville, da vi stod i april og maj og måtte opgive at spille sæsonen færdig, siger Henrik Hedegaard.

Økonomisk er håndboldklubberne i første omgang blevet reddet af statens kompensationsordninger, og en række klubber har præsenteret overskud i det seneste regnskabsår. Aalborg Håndbold fik sorte tal på bundlinjen for tiende år i træk, men i forhold til året før var overskuddet dog reduceret med mere end 200.000.

- Det vigtigste for os var, at vi kunne holde skindet på næsen, og det har vi gjort. Det er ingen hemmelighed, at kompensationsordningerne har været en stor hjælp i det, men vi mistede også rigtig mange penge, fordi vi gik glip af slutspil, medaljekampe og en ottendedelsfinale i Champions League, siger Jan Larsen.

Men overskuddene gør ikke, at stormen er redet af, så håndboldklubberne venter i øjeblikket spændt på i hvilket omfang, de kan få del i støtteordninger i 2021.

- Vi har fået lovning på en kompensationsmodel, der dækker vores tab af, og det er rigtig vigtigt, for ellers ser det sort ud. Som mange af mine kollegaer har sagt, er 2020 ikke problemet. Frygten har hele tiden været denne sæson, og hvordan vi kommer igennem det, og hvornår vi kan se lys for enden af tunnellen, siger Henrik Hedegaard.

Årets sidste spillerunde afvikles altså helt uden tilskuere, men udsigterne til en vaccine giver alligevel optimisme, og derfor blev der tidligere i december sat gang i billetsalget til Finalfour-stævnet i pokalturneringen, der spilles 19. og 20. juni og får deltagelse af både Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold.

- Vi bliver nødt til at tro på, at der kommer til at blæse mere positive vinde over verden, for ellers bliver det for trist. Jeg tror og håber endda, at vi kan få tilskuere i hallen i løbet af foråret. Hvornår det bliver, ved jeg ikke, men sæsonen slutter først i juni, så vi har også god tid, siger Jan Larsen.

I Mors-Thy gør Henrik Hedegaard sig dog ingen illusioner om, at verden er forandret, når HTH Herreligaen genoptages i februar.

- Jeg tror, at turneringen kommer til at blive spillet færdig under de betingelser, vi har nu, og det er måske også meget fornuftigt. Det er selvfølgelig ærgerligt, men hvis det er det, der skal til for at få lov til at spille, må det være sådan. Til sommer tror og håber jeg dog, at vi få kan 10.000 tilskuere ind i Jyske Bank Boxen til Finalfour, og 2000 til 3000 af dem er forhåbentlig thy- og morsingboer, siger Henrik Hedegaard.

Aalborg Håndbolds hjemmekamp tirsdag mod SønderjyskE fløjtes i gang klokken 18.30, mens Mors-Thy spiller klokken 20.30 ude mod Ribe-Esbjerg.