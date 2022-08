Aalborg og Mors-Thy spillede uafgjort i tæt testkamp

HÅNDBOLD:Det sluttede uden vinder, da Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold lørdag eftermiddag tørnede sammen i en testkamp.

I Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev blev facit 26-26 mellem de to nordjyske ligahold, efter at Aalborg Håndbold var gået til pause foran 14-13.

Aalborg Håndbold var i teten i størstedelen af første halvleg, mens Mors-Thy havde overtaget efter pausen.

- Kampen bar præg af, at det var vores første træningskamp. Vi så lidt tunge ud, fordi vi er igennem en periode med hård træning, men det er nok ikke anderledes for de andre hold. Til gengæld lavede vi alt for mange fejl, i forhold til hvad vi plejer. Vi var for uskarpe.

- Defensivt gjorde vi det fint, og vi fik også testet et offensivt forsvar, men vi tabte lidt for mange dueller på ydersiden af backs. Vi slap dog herfra uden skader, så alt i alt er jeg tilfreds, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Tilfredshed var der også hos Mors-Thy, der forud for lørdagens kamp allerede havde fem træningskampe i benene med fire sejre til følge.

- Vi vidste, at en kamp mod Aalborg ville være et eller to skridt op i forhold til de hold, vi har mødt hidtil. Vi fik også at mærke i kampens start, at tempoet var noget højere, men jeg synes, at vi stod godt imod det, siger højrebacken Nicolaj Spanggaard.

For Aalborg Håndbolds Mads Hoxer var opgøret i Fjerritslev en pudsig oplevelse. Hans første optræden for Aalborg var et møde med den klub, han netop har forladt.

- Det var en lidt speciel kamp for mig, men det var bare fedt at komme i gang og få nogle minutter i benene. Vi lavede lidt mange fejl, men det er nok sådan, det skal være her i opstarten. Vi skal lære hinanden at kende, og det gør vi ved at få nogle kampminutter. Vi skal spille masser af kampe i næste uge, så det skal nok blive bedre, siger Mads Hoxer, der blev noteret for to scoringer mod sin tidligere klub.

Og Stefan Madsen var meget tilfreds med det, han så fra sin nye højre back.

- Han faldt fint ind i det. Især i første halvleg viste han masser af kvalitet, og han fik også vist, at han kan løse mange opgaver defensivt, siger Stefan Madsen.

I Mors-Thy Håndbold er Mads Hoxer blevet afløst af Nicolaj Spanggaard, der efter tre år i Lemvig-Thyborøn er tilbage i den klub, hvor han både tilbragte sin sidste år som ungdomsspiller og de første år som seniorspiller.

- Jeg er kommet tilbage med noget mere ligaerfaring, end jeg havde, da jeg forlod Mors-Thy i første omgang. Jeg synes også, at jeg har fået udvidet mit repertoire, så jeg har mere at byde ind med i begge ender af banen.

- Det betyder rigtig meget at være tilbage i Mors-Thy, og jeg håber meget på, at det lykkes mig at slå igennem for alvor denne gang. Jeg håber at sætte et aftryk, der kan hjælpe til, at Mors-Thy stadig hører til i den bedste halvdel af ligaen, siger Nicolaj Spangaard, der er ét af flere nye ansigter i Mors-Thy.

Det var takket være en række scoringer fra Frederik Bjerre, at Mors-Thy undervejs i anden halvleg bragte sig foran med tre mål. Arkivfoto: Bo Lehm

Sammen med Mads Thymann, Johan Nilsson, Marcus Norrbrink skal han være med til at løfte den tunge arv fra profiler som Erik Toft, Sander Øverjordet og Mads Hoxer, der er fortid i klubben.

- Det er nogle store profiler, der har forladt klubben, og vi kommer ikke til at erstatte dem en til en. Truppen er dog blevet bredere, og det gør forhåbentlig, at vi kan lægge en højere intensitet ind i kampene, så vi kan følge med hele vejen, som vi gjorde i dag, siger Nicolaj Spanggaard.

I lørdagens kamp var Mors-Thy uden den langtidsskadede målmand Svend Rughave samt højrebacken Oscar von Oettingen, mens Aalborg foruden langtidsskadede Martin Larsen også har Jesper Nielsen og Andreas Flodman på skadeslisten. Derudover måtte Benjamin Jakobsen melde fra på grund af sygdom.

- Benjamin har desværre været syg hele ugen, men han er forhåbentlig snart klar igen. Jeg håber også, at vi får Jesper i spil i opstarten, mens det nok kommer til at tage lidt længere tid med Andreas, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds næste testkamp er på onsdag, hvor norske Kolstad er modstanderen i Østervrå. Mors-Thy møder på fredag HC Midtjylland i Aars.