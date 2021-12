Aalborg overraskede canadisk måljæger - derfor elsker han nu byen

ISHOCKEY:Pierre-Olivier Morin er født op opvokset i Canada. Han spiller til dagligt ishockey i Aalborg Pirates, hvor han noget usædvanligt er i gang med sin fjerde sæson for aalborgenserne.

I de fleste tilfælde henter de danske ishockeyklubber import-spillere som Pierre-Olivier Morin ind for ét år af gangen, og oftest ender udlændingene med ikke at blive i Danmark mere end et par sæsoner.

Canadieren forlod også klubben efter sin første sæson, hvor han var med til at vinde "the double", men efter blot et år tilbage i hjemlandet fandt han igen vejen til Nordjylland og Aalborg Pirates.

- Alle har været rigtig søde og har taget godt imod mig siden mit første år. De fleste af spillerne og folkene omkring holdet er de samme, så jeg har bygget nogle venskaber op gennem årene. Derfor var det også nemt at tage valget om at komme tilbage hertil, konstaterer han hurtigt.

- Efter vi vandt "the double", udforskede jeg selvfølgelig mine muligheder, og jeg besluttede at blive hjemme et år af personlige årsager. Men jeg savnede hurtigt ishockey i Europa, og jeg havde stadig kontakt til Ronny Larsen (sportschef i Aalborg Pirates, red.), så da han tilbød mig en kontrakt, var det nemt for mig at komme tilbage. Især efter vi havde sådan en sæson, som vi havde i 2018. Det var klart en stor motivation for mig.

Til sommer udløber Pierre-Olivier Morins kontrakt i Aalborg, men piraterne har stadig en interesse for hockeyspilleren.

Da Pierre-Olivier Morin første gang besluttede sig for at komme til det lille land i Europa, var det landets gode rygte, der endte med at blive afgørende for hans beslutning.

- Efter jeg afsluttede college i Canada, ville jeg gerne til Europa, og jeg havde en kontakt til den daværende cheftræner i Aalborg, Brandon Reid, så det virkede til at være en god mulighed. Jeg kendte ikke noget til Danmark dengang, men jeg havde hørt meget godt omkring landet og ishockeyen her, og derfor tænkte jeg, at det ville være en god oplevelse, så det var den egentlige grund til jeg valgte Danmark, erkender canadieren.

Blå bog Født: 23. april 1991 (30 år) Opvokset: Trois-Rivières, Quebec Uddannelse: UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières Hockeykarriere: Pierre-Olivier kom til Aalborg Pirates første gang i sommeren 2017, hvor han historisk vandt the double med klubben. Inden 2017 havde canadieren spillet i flere lavere nordamerikanske ligaer I sommeren 2019 vendte canadieren tilbage til Aalborg Pirates efter at have været hjemme i et år For Aalborg Pirates har Pierre-Olivier Morin i gennemsnit lavet 1,18 point pr. kamp hvilket svare til lidt over et mål/assist i hver kamp, han spiller.

Anden kultur

Det første møde med det ganske danske land og den nye kultur var en anderledes oplevelse for Pierre-Oliver Morin.

- Der var ikke rigtig noget, som chokerede mig, da jeg kom hertil, for Danmark minder meget om Nordamerika. Der er lidt forskel på naturen og maden, men det var heldigvis nogle ting, som jeg havde at se frem til. Jeg havde derfor også nemt ved at falde til.

Det, der overraskede ishockey-spilleren mest ved sit nye midlertidige hjem, var befolkningen, der skilte sig en del ud i forhold til det vante. Også begrebet hygge lærte han i særdeleshed til.

- Danskerne er mindre stressede og lever mere i nuet. Her sætter man mere pris på at være sammen med sin familie og gå ud og få en kop kaffe med sine venner. Folk er meget nede på jorden og imødekommende. Og alle er klar til at skifte over i engelsk, hvilket er rart, da mit dansk ikke er fantastisk, griner han.

Pierre-Olivier har selv en bachelor i engelsk, og derfor elsker han at opleve andre kulturer og sprog. Det danske sprog var dog en udfordring for den fransktalende canadier, og er det sådan set stadig.

- Jeg synes sproget var hurtigt og fyldt med små ord og nye udtalelser, da der er flere bogstaver her. Men ligesom det er svært at lære fransk, så er alle sprog specielle. Jeg er virkelig imponeret over, at Garth Murray (cheftræner i Aalborg Pirates, red.) lærte det på to år og nu snakker med spillerne, som om det er det nemmeste i verden. Jeg har prøvet at lære det via online kurser og så videre, og det er ikke nemt, så det er virkelig imponerende, siger han med et stort smil.

Danskernes imødekommenhed overraskede canadieren

Lang distance fra Canada

Men selvom Aalborg har fået en plads i canadierens hjerte, er der stadig intet sted som hjem. Derfor har distancen også nogle gange været svær for hockeyspilleren, der især under coronapandemien oplevede en del hjemve.

- Jeg savner altid min familie, da vi er meget tætte. Så når jeg er hjemme, sørger jeg for virkelig at nyde deres selskab, fordi jeg ved, at jeg er langt væk hjemmefra i sæsonen. Mine forældre er dog pensionister, og de kommer tit på besøg, hvilket er dejligt og hjælper en del. Men derfor var det også svært med corona, fordi de ikke kunne se mig spille i to år eller komme på besøg. De så mig også kun i et par måneder, da jeg var hjemme over sommeren.

- Hockey er min passion, og det er noget, jeg altid har villet, så det er ikke svært for mig at vælge Aalborg. Selv min søster kommer på besøg med hendes børn, og de elsker også byen, fortæller han.

Efter fire sæsoner i Aalborg har Pierre-Olivier Morin fundet sig godt til rette, og den nordjyske by er begyndt at få en stor betydning for canadieren, hvilket også hjælper på savnet til hjembyen.

- Jeg vil altid lidt føle, at jeg er en import, da jeg ikke er herfra og ikke kender alt her, men Aalborg begynder at være et andet hjem for mig. Jeg kan finde rundt i byen, og jeg kender systemerne her nu, hvilket er dejligt. Jeg kan også altid spørge om hjælp, hvis der er noget jeg er i tvivl om, og jeg er bare tilpas her, fortæller han.

Selvom der er langt fra Canada til Aalborg, så tager Pierre-Olivier Morins familie gerne turen ofte, da de også elsker byen. Arkivfoto: Lars Pauli

Rig på oplevelser

I Pierre-Olivier Morins første sæson for Aalborg Pirates vandt klubben historisk "the double", hvilket vil sige både mesterskabet og pokaltitlen. Det var et øjeblik, som canadieren altid vil huske og have med sig.

- Hele slutspillet var fantastisk, og det med at vinde på hjemmebane foran 5000 mennesker var en vild oplevelse. Selv en uge efter fejrede vi det, fordi det var længe siden klubben sidst havde vundet et mesterskab, og alle de oplevelser har også bare gjort, at jeg gerne vil prøve det igen.

- Jeg har altid spillet for at vinde, derfor har mit mål også altid været at spille i en klub, som kæmper med om titler, hvilket Aalborg gør, fastslår han.

Også uden for banen har Pierre-Olivier Morin fået bagagen fyldt med oplevelser, som han ikke ville være foruden.

- Jeg har været i København og Århus, hvilket var rigtig fint, men jeg har også været i Norge og Sverige. De første par år slog jeg alle turiststederne op i Danmark og omegn og prøvede dem med mine holdkammerater eller forældre. Det er så nemt at rejse rundt her i Europa i forhold til Nordamerika, hvilket er virkelig rart, erkender han, mens han også fortsat udforsker Aalborg.

- Når mine forældre er på besøg, elsker vi at gå ud og drikke kaffe, og der prøver vi altid et nyt sted for at opleve så meget af byen så muligt.

Pierre-Olivier Morin er i gang med sin fjerde sæson for aalborgenserne. Arkivfoto Lars Pauli

Alle de nye indtryk og oplevelser, som ishockeyspilleren har høstet i Danmark og særligt Aalborg, er også nogle, som han ønsker at videregive i fremtiden.

- Jeg har lært en del dansk musik at kende og oplevet så meget, som jeg prøver at tage med mig hele tiden, så jeg i fremtiden en gang kan fortælle historier omkring Danmark til min kommende familie, forklarer han.

Når ishockeysæsonen 2021/2022 er færdig til sommer udløber Pierre-Olivier Morins nuværende kontrakt. Hvad fremtiden byder er usikkert, men Aalborg er en del af overvejelserne.

- Normalt får man som import kontrakt ét år ad gangen, så det er svært at spå om fremtiden. Lige nu prøver jeg bare at få den bedste sæson her både personligt og klubmæssigt. Jeg er virkelig komfortabel her, og hvis jeg kan få flere år i byen, så er det helt klart en mulighed. Jeg prøver dog at tage det et år af gangen og ikke tænke for meget over det. Jeg vil hellere leve i nuet og nyde oplevelserne, understeger han.