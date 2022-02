Aalborg overvandt dårlig start og kom tættere på CL-kvartfinalen

HÅNDBOLD:Trods en indledning med for mange brændte chancer hentede Aalborg Håndbold onsdag aften endnu en overbevisende sejr i Champions League, da norske Elverum blev slået med 32-27 i Sparekassen Danmark Arena.

Dermed holdt Aalborg Håndbold fast i førstepladsen i Gruppe A før de to sidste spillerunder. Bliver Aalborg Håndbold nummer et eller to i gruppen, går holdet direkte videre til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal over ottendedelsfinalerne først.

Der er tre point ned til Kiel på tredjepladsen. Tyskerne møder senere onsdag Montpellier, der ligger nummer to.

Aalborg Håndbold - Elverum Handball 32-27 (14-13) Stillinger undervejs: 2-4, 4-6, 7-8, 12-10, 14-13 (pausestilling), 17-14, 22-16, 26-21, 28-22, 31-24 Mål, Aalborg: Felix Claar 6, Nikolaj Læsø 5 Lukas Sandell 4, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 4, Benjamin Jakobsen 3, Henrik Møllgaard 2, Aron Pálmarsson 2, Jesper Nielsen 1, Mikael Aggefors 1 Topscorer, Elverum: Sindre Heldal 8 Udvisninger: Aalborg 2, Elverum 4 Tilskuere: 4384 VIS MERE

Aalborg Håndbold kom ellers skidt fra start. En stribe store chancer blev misbrugt over for Elverum-målmand Emil Kheri Imsgard, der midtvejs i første halvleg havde opbygget en redningsprocent lige i underkanten af 50.

Det betød, at de norske gæster fik skabt en 8-5-føring, men som første halvleg skred frem, fik Aalborg Håndbold bedre fat.

Henrik Møllgaard scorede et par vigtige mål fra højre back, og efter 23 minutter kom Aalborg Håndbold også foran for første gang, da tilbagevendte Aron Pálmarsson gjorde det til 11-10.

I første halvlegs slutfase var de to hold lige gode om at lave for mange fejl offensivt, og derfor gik Aalborg Håndbold til pause foran 14-13.

Aalborg Håndbold havde til gengæld ingen scoringsproblemer fra starten af anden halvleg. Anført af de to svenskere Felix Claar og Lukas Sandell scorede hjemmeholdet pludseligt efter behag.

I den anden ende fik forsvaret og målmand Mikael Aggefors også godt fat, så syv minutter inde i anden halvleg var føringen udbygget til 19-14.

Næsten midtvejs i halvlegen førte Aalborg Håndbold 24-19, og Emil Kheri Imsgard var efterhånden blevet skudt så meget i sænk i Elverums mål, at han måtte lade sig udskifte til fordel for danske Thorsten Fries.

Heller ikke han kunne vende kampens udvikling. Aalborgs scoringsfrekvens faldt godt nok som følge af flere fejl, men sejren kom aldrig i fare.

Aalborg Håndbolds næste opgave i Champions League er om en uge på udebane mod Montpellier. Herefter rundes gruppespillet af med en hjemmekamp mod Zagreb.