Aalborg på svær europæisk udebane: Nu kommer vi for alvor under pres

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold begiver sig onsdag aften ud i endnu et Champions League eventyr, når holdet skal møde Vardar på udebane i holdets tredje kamp i turneringen.

Indtil videre har nordjyderne formået at vinde stort over både Zagreb og Montpellier, og derfor er de også ganske store favoritter i Makedonien.

Favoritrollen er dog ikke noget, som cheftræner Stefan Madsen bruger en masse tid på at tænke over.

- Vi tager den gerne på os, men sådan en rolle bliver mest af alt brugt til at slå folk oveni hovedet bagefter. Vi ved, hvad vi skal, og vi ved, at vi kan vinde, så det er det, som vi forholder os til.

Vardar har to gange formået at vinde EHF Champions League - henholdsvis i 2017 og 2019. Derfor er det ikke hvem som helst, som Aalborg Håndbold skal møde-

- Det er en traditionsrig klub, der har oplevet store triumfer gennem en lang periode. Dog har de sultet lidt her i den seneste periode. Det er et hold, som har fået tilført nye spændende typer, som for eksempel Nyokas brødrene (Kevin og Olivier, red.) på højre og venstre fløj, siger Stefan Madsen.

Aalborgs cheftræner forventer, at kampen kan blive en stor udfordring for holdet.

- Vi vil selvfølgelig vinde, og vi ved, at der er mulighed for at tage derfra med to point, men det bliver en svær opgave, hvor vi vil være under pres. Vardar er en klub, der lidt har to forskellige størrelser hjemme og ude. På hjemmebane er de rigtig stærke og har det, der skal til. Så vi skal ned og sørge for at ride videre på den bølge, som vi selv kommer med.

- Vi forventer også, at vi for første i lang tid for alvor bliver testet på udebane, da vi regner med, at der kommer mange mennesker, forklarer Stefan Madsen, der indtil videre har haft enten Aalborg-fansene i ryggen eller været foruden tilskuere på udebane i Europa.

Aalborg Håndbold må som i de seneste kamp stadig undvære flere spillere, men fansene kan trøste dig med, at Jesper Nielsen er helt klar sammen med størstedelen af truppen.

- Skades-status er den samme som imod Skanderborg-Aarhus i weekenden. Vi er selvfølgelig uden Henneberg (Sebastian, red.), Palmarson (Aron, red.) og Aggefors (Mikael, red.), men ellers er alle klar, og ingen vil blive sparet, forklarer Stefan Madsen.

Kampen fløjtes i gang onsdag 18.45 dansk tid i Jane Sandanski Arena. Den kan ses på Viaplay.