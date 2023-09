Aalborg passer på ramte spillere: Sådan går det dem

Aalborg Håndbold er gået ind til den nye sæson med det stærkeste og bredeste mandskab i klubbens historie. Derfor skal der mere end et par spilleres fravær til, før cheftræner Stefan Madsen kan bruge det som en undskyldning for eventuelt manglende resultater.

I weekenden slog aalborgenserne SønderjyskE på udebane uden hjælp fra backen Jack Thurin og playmakeren Thomas Arnoldsen, men der blæser forholdsvis positive vinde omkring duoen.

- Det står okay til med Jack, og havde kampen i Sønderborg handlet om liv og død, så tror jeg godt, han kunne have spillet, siger Stefan Madsen om den svenske højreback, der blev skadet i midtugens Champions League-kamp i Kielce.

- Han har lidt svært ved at klemme om bolden på grund af et ledbånd omkring fingeren, men vi prøver at se, om han kan blive klar til onsdag mod Pelister (i Champions League, red.).

Playmakeren Thomas Arnoldsen, der denne sommer er kommet til klubben fra Skanderborg-Aarhus, er fortsat fraværende på grund af fysisk og mental overbelastning. Derfor deltager stortalentet stadig ikke i holdtræningen.

- Men det går heldigvis fremad med både humør og overskud. Thomas kommer også i hallen engang imellem og træner lidt for sig selv. Så lad os se, hvordan det ser ud med ham om en måneds tid, siger Stefan Madsen, der er indstillet på at give den unge landsholdsbobler den nødvendige tid til at komme tilbage til overfladen.

Et tredje Aalborg-navn, der også har været meget fraværende i starten på den nye sæson, viser stor fremgang. Den skulderplagede stregspiller Jesper Nielsen fik minutter i weekendens kamp mod SønderjyskE, og det var hans andet indhop i september, hvor han er vendt tilbage på banen.