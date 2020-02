Aalborg Pirates bankede bundprop og kom tættere på grundspilssejr

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er uhyre tæt på at kunne kalde sig vinder af dette års grundspil i Metal Ligaen.

Tirsdag aften blev det til en 6-0-sejr hjemme over bundholdet Odense Bulldogs, og det betyder, at der fortsat er 16 point til SønderjyskE på andenpladsen. Nu er der blot 18 point tilbage at spille om.

Aalborg Pirates var igen uden den skadede forward Olivier Hinse, men efterlod alligevel aldrig nogen tvivl om udfaldet mod Odense.

Takket være scoringer fra Lasse Bo Knudsen, Martin Højbjerg og Felix Scheel var stillingen allerede 3-0 efter første periode.

Anden periode var målløs, men til gengæld var der kun spillet 26 sekunder af tredje periode, da Kirill Kabanov gjorde det til 4-0. Otte minutter inde i perioden blev det også 5-0 ved Sebastian Bergholt.

55 sekunder før slutsignalet cementerede Anders Krogsgaard Aalborg Pirates' storsejr med målet til 6-0.

Aalborg Pirates' grundspilssejr kan blive officiel på fredag, hvis SønderjyskE ikke vinder udekampen mod Rungsted. Aalborg Pirates' næste kamp er på tirsdag hjemme mod Rungsted.