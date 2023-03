Aalborg Pirates besejrede bundhold og holdt liv i håbet om førstepladsen

AALBORG:Det er stadig i Aalborg Pirates' egne hænder, om man skal vinde grundspillet i Metal Ligaen.

Onsdag aften vandt Aalborg Pirates med 5-2 over ligaens bundhold fra Rødovre og kravlede op på siden af Herning Blue Fox på førstepladsen.

Duksepladsen er stadig Hernings i kraft af et bedre indbyrdes regnskab, men til gengæld har Aalborg Pirates tre kampe tilbage, mens Herning kun har to.

Aalborg Pirates - Rødovre Mighty Bulls 5-2 Periodecifre: 3-0, 1-2, 1-0

Mål: 1-0 Mikkel Højbjerg (01.54), 2-0 Matt Salhany (15.45), 3-0 Kirill Kabanov (19.08), 4-0 Matt Salhany (21.00), 4-1 Måns Hansson (24.48), 4-2 Christian Juhl Thunbo (27.25), 5-2 Nikolaj Carstensen (54.49)

Udvisninger: Aalborg 2x2 minutter, Rødovre 6x2 minutter

Tilskuere: 2243

Onsdagens sejr over Rødovre var der aldrig tvivl om. Allerede efter små to minutters spil bragte Mikkel Højbjerg hjemmeholdet foran, og i første periodes sidste fem minutter gjorde Matt Salhany og Kirill Kabanov det til henholdsvis 2-0 og 3-0.

Et minut inde i anden periode udnyttede Matt Salhany en overtalssituation til at blive dobbelt målscorer og bringe Aalborg Pirates foran 4-0, inden Rødovre med to scoringer fik svaret lidt igen.

Med godt fem minutter tilbage af tredje periode afgjorde Nikolaj Carstensen kampen med sin scoring til 5-2

I Aalborg Pirates' sidste tre kampe i grundspillet venter en udekamp mod Sønderjyske, en hjemmekamp mod Herlev og en udekamp mod Esbjerg.

