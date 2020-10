Aalborg Pirates blev dukket på egen is

ISHOCKEY_:Aalborg Pirates skøjtede fredag aften ind i sæsonens første nederlag i Metal Ligaen, da det hjemme i Bentax Isarena blev 1-4 mod Herning Blue Fox.

Cameron Brace bragte Herning foran efter godt fem minutters spil, og 39 sekunder inde i anden periode blev det også 2-0 til gæsterne ved Reid McNeill.

Bare et halvt minut senere fik Aalborg Pirates dog fornyet håb om point, da Sebastian Bergholt reducerede, men i anden periodes slutfase bragte Cameron Brace igen Herning foran med to mål, og et halvt minut før tid blev lyset endegyldigt slukket for hjemmeholdet, da Markus Jensen scorede kampens sidste mål.

Nederlaget ændrer dog ikke på, at Aalborg Pirates indtager førstepladsen i Metal Ligaen. Der er et point ned til Herning på andenpladsen.

Næste opgave for Aalborg Pirates er på søndag på udebane mod Rødovre.