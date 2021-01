Aalborg Pirates blev nedlagt af ond ånd igen

ISHOCKEY:Esbjerg Energy er alt andet end en yndlingsmodstander for Aalborg Pirates.

Fredag aften vandt vestjyderne for sjette gang af lige så mange mulige i denne sæson over Aalborg Pirates, da det i Bentax Isarena blev 5-4 efter straffeslag. Esbjerg sikrede sig dermed billetten til lørdagens finale i pokalturneringen mod SønderjyskE.

Det var andet år i træk, at Aalborg Pirates tabte Metal Cup-semifinalen efter straffeslag.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy 4-5 Periodecifre: 1-2, 2-1, 0-0, 0-0, 0-1 Mål: 0-1 Søren Nielsen (07.21), 0-2 David Madsen (11.17), 1-2 Thomas Spelling (17.13), 2-2 Martin Lefebvre (20.33), 3-2 Josh MacDonald (23.21), Charles Corcoran (26.40), 4-3 Cody Donaghey, 4-4 Davis Vandane (50.11), 4-5 Brady Shaw (65.00) Udvisninger: Aalborg Pirates 4x2 minutter, Esbjerg Energy 5x2 minutter VIS MERE

Aalborg Pirates fik kampens første store chance efter fem minutter, da Jonathan Brinkman blev spillet fri, men forwarden nåede ikke at få afsluttet, inden han blev tacklet.

Et par minutter senere var det i stedet Esbjerg Energy, der tog føringen. Shawn O'Donnell tog en tur rundt om Pirates-målet, inden han lagde pucken til rette for Søren Nielsen, der resolut huggede sin afslutning ind bag målmand George Sørensen.

Efter 11 minutters spil blev ondt værre for Aalborg Pirates. Esbjerg fordoblede føringen, da David Madsen sendte pucken ind i det korte hjørne hos George Sørensen, der denne gang ikke så helt uskyldig ud.

Aalborg Pirates-målmanden revancherede sig dog hurtigt med et par vigtige redninger, så det mod første periodes slutning lykkedes nordjyderne at komme tilbage i kampen.

Først var Cody Donaghey uhyre tæt på en reducering, der kun blev afværget af en heroisk blokering fra Simon Grønvaldt, men små tre minutter før periodens udløb lykkedes det Aalborg Pirates at få hul på målbylden.

Den velspillende Esbjerg-målmand, aalborgensiske Mads Søgaard, fik godt nok reddet forsøget fra Jeppe Jul Korsgaard, men Thomas Spelling var først over returen, som han uden problemer kunne lægge i mål.

Bare 33 sekunder inde i anden periode fik Aalborg Pirates også bragt balance i regnskabet på en flot scoring af Martin Lefebvre. Canadieren mistede balancen i afslutningsøjeblikket, men fik alligevel skubbet pucken i nettet uden for Mads Søgaards rækkevidde.

Aalborg Pirates fik en regulær drømmestart på anden periode, for små tre minutter senere scorede de igen. Josh MacDonald forsøgte sig langt udefra, og den tætte trafik foran Mads Søgaard generede målmanden så meget, at han lod afslutningen gå ind i det lange hjørne, og så havde Aalborg Pirates fuldstændigt vendt kampen.

Tre minutter senere fik Esbjerg Energy dog rejst sig igen. Brady Shaws fandt Charles Corcoran tæt under mål, og han takkede for forarbejdet ved at udligne til 3-3.

Én ulykke kom endda ikke alene for Aalborg Pirates, for i forbindelse med scoringen kolliderede Pierre-Olivier Morin med målmand George Sørensen, der måtte i omklædningsrummet og tjekkes for hjernerystelse og ikke kom tilbage.

I stedet måtte den evige reservemålmand Jesper Wulff Pedersen i aktion, og han fik en ilddåb. Aalborg Pirates fik tre udvisninger indenfor tre minutter, og det gav blandt andet et minut, hvor Esbjerg var fem mod tre. Jesper Wullff Pedersen holdt dog stand, og i stedet var Julian Jakobsen tæt på at give Aalborg Pirates en ny føring.

Kaptajnen kom direkte fra straffeboksen og ud til en friløber, men i afslutningsøjeblikket blev Jakobsen hægtet af Mads Søgaard, der pådrog sig en udvisning, men til gengæld slap for at indkassere et mål.

Godt midtvejs i tredje periode fik Aalborg Pirates dog sit føringsmål. Cody Donaghey sendte en puck mod mål, og den strøg mellem venner og fjender og ind bag Mads Søgaard.

Midtvejs i tredje periode blev en udvisning til Kirill Kabanov dog dyr for piraterne. Esbjerg skulle således kun bruge 19 sekunder i overtal, før Davis Vandane havde udlignet. Jesper Wulff Pedersen så pucken for sent og kunne ikke holde den ude af sit mål.

I den forlængede spilletid blev der ikke scoret, men i straffeslag trak Esbjerg det længste strå, da Brady Shaw som den eneste fik scoret.