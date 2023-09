Aalborg Pirates blev sat på plads af svensk storhold

Aalborg Pirates er fortsat noteret for et enkelt point efter tre kampe i Champions Hockey League, efter at det fredag aften blev til det ventede nederlag til Växjo.

På egen is vandt svenskerne med 5-2.

Hjemmeholdet grundlagde sejren i kampens første syv minutter. Efter to minutters spil gjorde Elias Rosen det til 1-0 efter forarbejde fra frederikshavnske Joachim Blichfeld, og små fem minutter senere blev den svenske føring fordoblet takket være Manuel Agrens scoring.

I anden periode udnyttede Dylan McLaughlin et overtal til at gøre det til 3-0, og fem minutter inde i tredje periode øgede Filip Eriksson først til 4-0, inden Martin Lundberg gjorde det til 5-0.

Et par overtalsscoringer fra Patrick Bjorkstrand og Tobias Ladehoff sørgede dog for, at Aalborg Pirates til sidst fik pyntet lidt på resultatet.

Næste opgave for Aalborg Pirates er allerede på søndag, hvor der venter mere svensk modstand i form af Färjestad.