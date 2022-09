Aalborg Pirates brager døren ind til Champions Hockey League

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er havnet i en yderst vanskelig pulje i dette års Champions League League, hvor de udelukkende møder topmandskaber, men ikke desto mindre indledte de danske mestre fredag turneringen med en sejr.

På en svær udebane i Tjekkiet besejrede de overraskende traditionsklubben Sparta Prag med 3-2 og fik dermed en drømmestart på turneringen.

Sejren var på ingen måde heldig, for Aalborg Pirates vandt skudstatistikken 32-25 og havde også en overvægt i store chancer i kampen.

Sparta Prag - Aalborg Pirates 2-3 Ishockey, Champions Hockey League

Periodecifre: 1-0, 1-2, 0-1

Mål: 1-0 Michael Repik (06.15), 1-1 Oliver Anker (25.19), 2-1 Michael Repik (26.26), 2-2 Nikolaj Carstensen (34.09), 2-3 Jeppe Jul Korsgaard (51.56)

Udvisninger: Sparta Prag 4x2 min, Aalborg Pirates 3x2 min. VIS MERE

Sparta Prag kom dog hurtigt foran, da et slagskud efter seks minutters spil fik lov at passere venner og fjender og havne inde bag George Sørensen i målet.

Aalborgenserne fik udlignet fem minutter inde i anden periode, efter at Emil Marcussen først hamrede pucken på overliggeren, inden Oliver Anker flot satte returpucken højt i nettet til 1-1.

Glæden varede dog mindre end ét minut, for her blev et skud styret foran George Sørensen og snød Pirates-keeperen, så Prag nu var i front 2-1.

Med fem minutter tilbage af anden periode slog nordjyderne dog tilbage i powerplay. Nikolaj Carstensen tog chancen fra distancen, og trafikken foran mål fikserede den tjekkiske keeper, som lod skuddet passere til 2-2.

Afgørelsen på kampen faldt i tredje periode med knap otte minutter tilbage. Oscar Drugges trækskud blev rettet af foran mål, hvor både Jeppe Jul Korsgaard og Kirill Kabanov stod klar til at styre pucken ind. Det var svært at se, hvem der reelt fik stokken på pucken, men det vigtigste var også, at det nu stod 3-2 til Aalborg Pirates.

Selvom Sparta Prag var tvunget i offensiven til slut, så formåede de aldrig at skabe noget massivt pres på de danske gæster, der flot fik lukket kampen ned og sikrede sig tre point.

I den anden kamp i Champions League-puljen vandt svenske Luleå 5-2 på udebane over Jukurit fra Finland. Netop finnerne er søndag Aalborg Pirates' næste modstander, når de søndag klokken 18 gæster Jukurit.