Aalborg Pirates-comeback sikrede alle tre point på svær udebane

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kunne tage tre point med sig hjem fra Rungsted, da nordjyderne leverede et flot comeback og vandt med 2-1 efter at have været bagud med 1-0.

Piratskibet var stadig markant svækket, da aalborgenserne mødte ind i Bitcoin Arena. Nordjyderne var nemlig stadig foruden Både Kiril Kabanov, Pierre-Olivier Morin og Johan Skinnars. Anders Koch og Thomas Spelling havde derimod fundet vej tilbage i spillertruppen. Dog måtte piraterne også undvære Kaptajn Julian Jakobsen, da han var på vej til Kina med landsholdet.

Kampens indledning var fuld af intensitet. Aalborg åbnede ballet med et skud på stolpen efter få sekunder, efter Patrick Bjorkstrand kom frem til en stor mulighed. Derefter var det hjemmeholdet, der modsat fik spillet sig igennem Pirates-defensiven, hvilket resulterede i et straffeslag efter blot et minut spillet.

Det var Mattias Persson, som tog straffeslaget, men George Sørensen fik afværget situationen og holdt 0-0-stillingen.

Det varede dog ikke længe før sjællænderne svarede hurtigt igen og kom til endnu en chancen, hvor Hampus Gustafsson sendte pucken forbi George Sørensen i Pirates-målet til en 1-0-føring.

Aalborg Pirates havde for mange puck-tab omkring egen zone i første periode, og det gav hjemmeholdet flere kontramuligheder og dertil store chancer, som George Sørensen dog fik modstået.

Kampfakta Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 1-2 Periodecifre: 1-0, 0-0, 0-2 Mål: 1-0 Hampus Gustafsson (04.24), 1-1 Mikkel Højbjerg (41.15), 1-2 Jeppe Jul Korsgaard (56.30) Udvisningsminutter: Rungsted 8, Aalborg 10

Selvom gæsterne manglede flere profiler, så var det ikke ensbetydende med, at de resterende spillere ikke kæmpede bravt. Det var nemlig piraterne der dominerede stort set hele perioden.

Ian Edmondson trak en udvisning, hvilket gav Rungsted kampens første powerplay. Det var dog Aalborg, der i undertal kom frem til en stor mulighed efter få sekunder, hvor det igen var Patrick Bjorkstrand, som fik erobrede pucken og spillet sig alene igennem. Men Rungsted-målmand Ville Kolppanen fik blokerede skuddet.

Aalborgenserne fik også tildelt et powerplay med otte minutter tilbage af perioden, men det varede blot 10 sekunder før, Charlie Curti blev udvist for en høj stok, hvilket vendte Aalborgs powerplay til en omgang fire mod fire-spil.

Med mere plads på isen fik gæsterne dog kørt Rungsted rundt i manegen, og det endte med endnu en udvisning til hjemmeholdet, som kæmpede med at følge med. Dermed kunne Aalborg igen spille fem mod fire og endda i tre minutter. Dog formåede piraterne ikke at få udlignet.

Nordjyderne fik dog endnu en powerplays-mulighed, da Emil Marcussen blev sendt i banden med tre minutter tilbage af perioden. Men heller ikke her fik Aalborg udlignet, og derfor måtte man endnu en gang gå til pausen og være bagud med 1-0.

I tredje periode kom Aalborg-målet så endelig set med nordjyske briller. Det var Tobias Ladehoff, der fandt Mikkel Højbjerg inde foran målet, og han fik sendt pucken i nettet og udlignede til 1-1 efter halvandet minut.

Gæsterne fik også hurtigt endnu en mulighed for at bringe sig foran, da Jacob Gammelgaard blev sendt ud straffeboksen, hvilket gav aalborgenserne sit fjerde powerplay i kampen. Men det lykkedes heller ikke piraterne at få scorede denne gang.

Modsat fik hjemmeholdet hele to powerplays kort efter hinanden, da aalborgenserne tog nogle dumme udvisninger. Men Rungsted var lige så ineffektive i sit overtalsspil som nordjyderne, og derfor endte det også uden en scoring.

Med tre minutter tilbage fandt Jeppe Jul Korsgaard dog frem til Rungsted-målet, og her fik han bragt aalborgenserne foran for første gang i kampen med 2-1. Det satte hjemmeholdet under pres, og derfor endte sjællænderne med at tage målmanden ud, så man kunne spille seks mod fem.

Det gjorde kampens sidste to minutter meget intense, da hjemmeholdet fik lagt et højt pres på gæsterne, som kæmpede ihærdigt for at holde pucken ude af målet. Det lykkedes dog piraterne i sidste ende at vinde kampen med 2-1, hvilket var aalborgensernes tredje sejr i træk.