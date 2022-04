Se billederne: Piraterne fejrer nyt DM-guld

AALBORG:"Vi vinder guld i år". Sangen var ikke til at tage fejl af. Aalborg Pirates er dansk mester 2021/22, og det blev naturligvis fejret efter alle kunstens regler.

Aalborg var klar, fansene var klar og skabte en fantastisk stemning, men spillerne fra Aalborg Pirates kom alligevel en smule hakkende fra start i de første tre-fire minutter i en ellers propfyldt Sparekassen Danmark Isarena i Gigantium.

Tilskuerne i Gigantium fik det mesterskab, de havde sat næsen op efter. Foto: Martin Damgård

Men det hakkende gik hurtigt over. Først fik Piratesbacken Nikolaj Carstensen den første store chance på en friløber efter knap fire minutters spil.

Han brændte dog på Rungsted-keeper Ville Kolppanen.

Men da så Rungsteds Jakob Gammelgaard lavede en grov slashing på Johan Skinnars, som hævn efter Skinnars hårde tackling af Nicklas Hardt, så kom der anderledes ro på.

For Rungstedpilleren blev sendt fem minutter udenfor og i tidligt bad med en game misconduct.

Og de fem minutter i overtal udnyttede Aalborg Pirates til at bringe sig foran på to mål af Thomas Spelling, begge sat fortrinligt op i powerplay med en sprudlende Julian Jakobsen ved roret.

Pirates kom dog hurtigt lidt ned på jorden igen, da Mattias Persson efter godt 10 minutter fik pucken ind bag en ikke helt sagesløs Pirateskeeper George Sørensen.

Trods reduceringen dominerede Pirates resten af perioden med bl.a. en stor chance til Pirateskaptajn Jakobsen - en chance, som Ville Kolppanen dog tog sig af.

Da anden periode kom undervejs, var det en ganske lige hockeykamp, som en fyldt Sparekassen Danmark Isarena blev vidner til. Der var chancer i begge ender, men det var hjemmeholdet, der oftest var på besøg i offensiv zone.

Mod kampens midtvejsmærke var der et par sekvenser, hvor Rungsted fangede Pirates dybt i egen zone, men en enkelt klasseredning af George Sørensen og et par sikre indgreb var nok til at tage toppen af Rungsteds forsøg på at komme tilbage på omgangshøjde.

Piraterne var for sin del ved at gøre det til 3-1 i et par situationer. Blandt andet fik brandvarme Thomas Spelling en god mulighed, og det samme gjorde Dylan Steman. Ind kom pucken dog ikke, og i stedet fik Nichlas Hardt tilskuerne ud i et kollektivt gisp, da han fik en kæmpe mulighed lige foran målet. Til al held for piraterne overplacerede den normale skarpskytte sit forsøg.

Rungsted er blevet kendt for at have store problemer med at afvikle anden periode uden at blive kørt af isen, men i fredagens kamp vandt Rungsted faktisk anden periode, og i søndagens kamp var det en helt lige periode.

Den euforiske stemning, der peakede i første periode ved 2-0-scoringen, var nu forvandlet til en omgang nervøs spagfærdig opbakning.

Piraterne kom godt ud til tredje periode, og der var flere gange optræk til 3-1-scoringen, men den gode indledning gav ikke det ønskede udbytte.

Nerverne røg i stedet helt uden på tøjet, da Julian Jakobsen røg to minutter i udvisningsboksen. Rungsted har været fremragende i powerplay i finaleserien, så det var med bange anelser, at man gik ind til undertalsperioden. Piraterne viste dog stor styrke, og Rungsted fik ikke for alvor etableret det insisterende tryk på Aalborg-målet, som har været tilfældet i flere af de tidligere kampe.

Kort efter var rollerne byttet om. Nu var det Aalborg, der fik to minutter i overtal, fordi Rungsted-keeper Ville Kolppanen leverede en slashing. Det efterfølgende powerplay kom der ikke noget ud af.

Det gjorde der til gengæld, da Dylan Steman udnyttede en af de utallige retur-pucke fra Kolppanen. Jeppe Jul Korsgaard skød på mål, og så var amerikaneren ellers over pucken. Her viste han det killer-instinkt, som han netop har tilført Pirates mod sæsonens slutning.

Nick Borgens legendariske hockeysang "Den glider in" blev konverteret til den danske udgave "Vi vinder guld", og så brød festen ellers løs.

Festen blev total og endegyldig, da Lasse Bo Knudsen (Hvem ellers?) hamrede pucken i et tomt mål til 4-1. Det betød, at de sidste minutter blev en stor fest, og da Thomas Spelling kronede en kongekamp med endnu en scoring i tomt mål, var det vilde scener, der udspillede sig på isen.

