HERNING:Aalborg Pirates er dansk mester i ishockey.

Det står klart efter en hårdt tilkæmpet 3-2-sejr i Herning. Dermed vinder Aalborg Pirates finaleserien 4-2 i kampe og kan for andet år i træk lade sig hylde som Danmarks bedste ishockeyhold.

Planen var klar for piraterne. Aalborg Pirates skulle for alt i verden komme bedre ud til kampen, end det var tilfældet i søndagens nederlag på egen is, men det ville være lodret forkert at påstå, at piraterne havde slebet klingerne rigtigt.

Martin Højbjerg indledte med at pådrage sig en udvisning, der må hører til under kategorien unødvendig, og da det så ud som om, piraterne med møje og besvær havde afværget det efterfølgende undertal, så dummede Ian Edmondson sig ved ikke at få pucken sendt ud af egen zone i en upresset situation.

Pucken blev i Aalborgs zone, og det skabte en helt åben chance til Brett Perlini, der takkede for gaven ved at bringe Herning på 1-0.

Hernings føringsmål vækkede imidlertid piraterne. Spillet blev som ventet rykket hed i Hernings zone, og da piraterne samtidig fik benene i gang, så skøjtetempoet kom i vejret, fik Herning vanskeligere ved at holde kampen på vestjyske præmisser.

Netop et insisterende pres fra Aalborg førte til en udligning fra Julian Jakobsen, der var over en returpuck fra Mac Carruth.

Så skulle man jo tro, at piraterne havde lært lektien i forhold til at lave store personlige fejl, men det var ikke tilfældet.

Ben Carroll lignede en back, der var på vej ud at købe sig et Herning-halstørklæde i fanshoppen, da han satsede alt og blev sendt på afveje af Mathias From. Frederikshavneren, der vel sagtens har været seriens bedste spiller takkede for gaven og gjorde det iskoldt til 2-1, hvilket også var stillingen, da isen skulle køres over efter de første 20 minutter.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates 2-3 Ishockey, Metalligaen

6. DM-finale

Periodecifre: 2-1, 0-1, 1-0

Mål: 1-0 Brett Perlini (4.48), 1-1 Julian Jakobsen (10.24), 2-1 Mathias From (15.28), 2-2 Thomas Spelling (29.04), 2-3 Patrick Bjorkstrand (56.10)

,Udvisninger: Herning 3x2, Aalborg 3x2

Tilskuere: 2554



Hvad Garth Murray har sagt til sine spillere i pausen mellem første og anden periode er et godt spørgsmål, men et eller andet fik han justeret, for Aalborg Pirates kom på banen og parkerede Herning i egen zone.

Da Gordon Ballhorn røg i straffeboksen for en hooking viste piraterne skarphed i det efterfølgende overtal. Med det efterhånden karakteristiske spil med et par tværpasninger fik man splittet Hernings boks. Thomas Spelling endte med at sende pucken over stregen.

Belejringen af Herning-målet fortsatte, og der var flere store chancer til Aalborg, der dog ikke fik scoret på en af de yderligere 16 afslutninger, der blev sendt afsted mod Mac Carruth, der stod en blændende anden periode.

Trevor Gooch fik en stor chance på et næsten frit mål, men på akrobatisk vis fik Mac Carruth hevet pucken ind med gribehandsken.

Herning skulle finde noget andet frem til tredje periode, hvis ikke Aalborg skulle tage DM-pokalen med hjem.

Hjemmeholdet fik sat sig bedre igennem i de mange nærkampe, da tredje periode gik i gang. Aalborg kunne ikke i samme grad holde spillet i Herning-zonen, og Blue Fox blev for alvor nærgående, da Mathias From pludselig var meget fri. I modsætning til tidligere i kampen sad hans forsøg lige i maven på George Sørensen.

Men Herning var vågnet, og det lignede nu i højere grad en ligeværdig ishockeykamp. Lasse Bo Knudsen måtte også en tur i straffeboksen, men det efterfølgende powerplay fik Aalborg lukket godt ned for.

Da den ordinære kamp gik ind i sine sidste 10 minutter var spænding den altoverskyggende sindstilstand hos de fleste af de 2554 tilskuere.

Hernings Lukas Lundvald ramte Lasse Bo Knudsen i hovedet og blev sendt i straffeboksen 2+2 minutter. Det var altså en gylden mulighed for Pirates til at score et potentielt afgørende mål. Aalborg fik dog ikke sat det ret godt sammen, og Herning overlevede de fire minutter i undertal uden at give hjemmepublikummet nervøse trækninger.

Til gengæld blev de ellers så supporterende Herning-fans stille for en stund, da Patrick Bjorkstrand scorede til 3-2 med under fire minutter tilbage. Bjorkstrand, der om nogen bærer et slægtsnavn, der er lig med Herning og ishockey gjorde det onde ved sin barndomsklub, da han dukkede op foran mål og sendte en løs puck i mål.