Aalborg Pirates er flyvende inden lokalbrag - White Hawks savner udenlandske profiler

ISHOCKEY:Det er med vidt forskellige udgangspunkter, at Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates går ind til fredag aftens nordjyske lokalbrag i Frederikshavn.

Aalborg Pirates har spillet sig op på førstepladsen i Metal Ligaen efter otte sejre i de seneste ni kampe, og de tre seneste kampe mod Herning, Herlev og Rungsted er vundet med en samlet målscore på 16-2.

- Vi har været godt spillende i de sidste kampe, hvor det er lykkedes os at sætte 60 gode minutter sammen. Tidligere på sæsonen havde vi gode og dårlige perioder i kampene, men vi har været mere stabile på det sidste, siger Aalborg Pirates-træner Garth Murray.

Anderledes ser det ud for Frederikshavn White Hawks, der efter fem sejre i træk er løbet ind i to afklapsninger den seneste uge med først 1-5 hjemme mod Odense og siden 1-6 ude mod Esbjerg.

- Mod Odense havde vi chancer til at afgøre kampen, da vi førte 1-0, men de havde en god målmand, mens vi selv gav for nemme mål væk. Den trend fortsatte i Esbjerg, hvor vi ikke var stærke nok foran eget mål. De scorede fire mål en meter fra mållinjen, og min største bekymring i øjeblikket er, at vi ikke får ryddet ordentligt op foran eget mål, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

Vendelboerne er i øjeblikket svækket af, at profiler som Alexander Bumagin og Justin Shugg er ude med skader.

- Vi håber selvfølgelig, at vi snart får dem tilbage, men Bumagin er nok stadig et par uger fra at være klar, og der går endnu længere tid med Shugg. Det har givet større roller til Lucas og Radim (Lucas Andersen og Radim Piroutek, red.), men selv om det ikke var den plan, vi havde med dem tidligere på sæsonen, er det værdifuld erfaring for dem begge, siger Jari Pasanen.

Han måtte tidligere på ugen tilmed sige farvel til Joachim Blichfeld, der er blevet kaldt tilbage til USA for at være en del af den såkaldte NHL-camp, og Kristians Rubins der også kom til Frederikshavn på en lejeaftale, da udsigterne til starten på NHL-campen var længere væk, kan også snart være tabt for White Hawks.

- Det tror jeg, og det er også hårdt for ham, for nu har han gået i to uger og ventet på et opkald. Jeg tror, at opkaldet til Rubins kan komme hver dag, det skal være, men det er ikke den nemmeste situation at stå i, for han står reelt med det ene ben på flyet, siger Jari Pasanen.

Aalborg Pirates er dog heller ikke i stærkeste opstilling. I tirsdags mod Rungsted var backerne Martin Lefebvre og Jonas Brøndberg samt angriberne Martin Højbjerg og Jonathan Brinkman ude.

- Der er kun otte af vores spillere, der har spillet alle kampe i sæsonen, så vi har været ude i mange forskellige kombinationer i de forskellige kæder, men det viser en god bredde på holdet, at vi alligevel ligger i en god position i ligaen, siger Garth Murray.

På grund af coronarestriktioner spilles aftenens kamp i Frederikshavn uden tilskuere.

- Fansene tilfører meget, når de er der, men det er stadig et derby mod et hold, vi skal møde tre gange på to uger. Det er en kamp, begge hold rigtig gerne vil vinde, siger Garth Murray.

Der er kampstart i Frederikshavn klokken 19.