Aalborg Pirates er klar til Final4 efter ny sejr

ISHOCKEY:Det går i hver sin retning for de to nordjyske ishockeyhold for tiden. Fredag aften tabte Frederikshavn White Hawks for syvende gang i streg, mens Aalborg Pirates modsat hentede sin sjette sejr på stribe, da Herlev Eagles blev besejret 4-2.

Sejren kom i hus efter en langt hen ad vejen fin indsats for piraterne, der dog ikke var mere i kontrol med kampen, end at det var spændende helt frem til kampens slutminutter.

Julian Jakobsen afgjorde opgøret med sin scoring til 4-2 i et tomt mål med lidt over et minut tilbage.

Inden da havde både Herlev og Aalborg Pirates været i front. Herlev indledte kampen med at komme foran ved Alexander Lindqvist-Hansen, men Oliver Anker fik hurtigt udlignet for piraterne. Trods et massivt spilovertag til Pirates blev det ikke til flere scoringer i første periode.

Den kom til gengæld kort inde i anden periode, da piraternes to offensive backer Anders Koch og Oskar Drugge endte med at finde hinanden, og svenskeren satte pucken flot ind til 2-1.

Nok var man foran, men Pirates kom på glatis, da Herlev fik udlignet kort inde i tredje periode. Det kunne ved første øjekast godt ligne et lille drop af Thomas Lillie, da Mikkel Bertelsen udlignede til 2-2.

Men typisk for et tophold rystede Aalborg Pirates udligningen af sig og fik scoret til 3-2. Den scoring var signeret Martin Højbjerg, der gjorde comeback og samtidig blev fejret for 300 kampe i Pirates-regi inden kampen. Det jubilæum fejrede han på passende vis ved at score det, der blev kampens udslagsgivende mål.

Med sejren er Aalborg Pirates fortsat på førstepladsen, men hvad vigtigere er, så har man nu sikret sig en af de eftertragtede billetter til Final4, der spilles på den anden side af nytår. .