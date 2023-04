Aalborg Pirates er revanchelystne før første finalebrag

AALBORG:Fredag aften er ventetiden endelig forbi for Aalborg Pirates, når pucken kastes til den første DM-finale mod Herning Blue Fox.

Aalborg Pirates sikrede sig finalepladsen for halvanden uge siden, da semifinaleserien mod Herlev Eagles blev afgjort allerede efter fire kampe, men det var først tirsdag aften, at det stod klart, at modstanderen bliver Herning Blue Fox, der besejrede Esbjerg Energy i den syvende og afgørende semifinale.

- Efter et par fridage ville vi bare gerne i gang med at spille igen, men vi har jo ikke kunnet gøre andet end at vente og se, hvem modstanderen blev. Det fandt vi ud af i tirsdags, og i de sidste par dage har vi for alvor kunnet forberede os på at møde Herning.

- Når alt kommer til alt, tror jeg dog også, at det var godt med en lille pause. Vi havde en hård kvartfinaleserie mod Rungsted, og at vi gjorde det hurtigt færdigt mod Herlev, har givet os mulighed for at få nogle småskadede folk klar.

- Jeg tror heller ikke, at man skal være bange for, at vi er kommet ud af rytmen, for vi har kunnet holde vores kroppe i gang, og en finale er aldrig et problem at sætte sig op til, siger Aalborg Pirates-målmand George Sørensen.

George Sørensen og holdkammeraterne gjorde kort proces i semifinaleserien mod Herlev. Arkivfoto: Henrik Bo

Finaleserien står mellem grundspillets to øverst placerede hold, men Aalborg Pirates' grundspilssejr giver fordel af hjemmebane i en eventuel syvende og afgørende kamp. Til gengæld har Herning vundet de to seneste indbyrdes opgør. Først løb midtjyderne med pokaltitlen efter en 4-2-sejr i Aalborg, og siden blev det til en 5-2-sejr i Herning i det sidste møde i grundspillet.

- Jeg føler ikke, at de har overhånden. Når det er slutspil, er det noget helt andet end alle andre kampe, og jeg tror, at det bliver meget lige. Det bliver de små marginaler, der kommer til at afgøre det, og jeg synes faktisk ikke, at der er en favorit. Det er sæsonens to bedste hold, der mødes, så det er helt sikkert den rigtige finale, siger George Sørensen, der har rejst sig efter den værst tænkelige start på slutspillet.

Den første kvartfinale blev tabt med uvirkelige 2-11 til Rungsted Seier Capital i et opgør, hvor George Sørensen måtte lade sig udskifte allerede efter godt syv minutters spil med tre indkasserede mål på samvittigheden.

- Det var bestemt ikke en god kamp, men jeg føler, at jeg ligesom holdet har fået arbejdet mig godt ind i det efterfølgende. Det var lidt op og ned i kvartfinalerne, men der har også været nogle gode præstationer. Vi ved dog, at vi skal ramme et endnu højere niveau i finalerne, hvis vi skal vinde. Det er for at stå her, at vi har arbejdet hårdt i de sidste otte måneder, så det er i hvert fald ikke et problem at finde motivationen, siger George Sørensen, der i finaleserien kommer op imod sin barndomsklub.

- Det er efterhånden otte år siden, jeg har spillet for Herning, men alligevel er det altid specielt at møde dem. Jeg har nogle kammerater på den anden side, som jeg rigtig gerne vil slå, og i modsætning til i pokalfinalen er det forhåbentlig os, der kommer til at stå med pokalen denne gang, siger George Sørensen.

Den første DM-finale sættes i gang fredag aften klokken 20.15 i Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg.