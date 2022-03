Aalborg Pirates er storfavoritter, men Herlevs offensiv kan blive en håndfuld i kvartfinalen

FODBOLD:Rollen som storfavorit kan Aalborg Pirates ikke løbe fra, når de fredag aften indleder slutspillet mod Herlev. Efter 48 grundspilskampe var aalborgenserne bedst af alle i Metal Ligaen, og derfor velsignes de med Herlev Eagles som modstander i en kvartfinaleserie (bedst af syv kampe).

Selvom ørnene fra hovedstaden blot blev nummer otte i grundspillet, har de dog flere gange gjort livet surt for aalborgenserne, der står noteret for en snæver 3-2-føring i indbyrdes sæsonmøder.

- Herlev er - og har altid været - en farlig modstander, som du ikke må tage let på. De har mange offensive kvaliteter, og det ser man også ved, at de har tre spillere blandt ligaens 10 mest scorende (Joseph Jonsson, Anton Johansson og Matthias Asperup, red.), advarer Garth Murray.

Herlev har haft en del skadesproblemer på det seneste og tabte holdets sidste seks kampe i grundspillet, men det lader Pirates-træneren sig ikke narre af.

- Ofte ender de fleste profiler med at være tilbage på holdkortet, når slutspillet starter, og det forventer jeg også vil ske her.

Arkivfoto: Henrik Bo

Aalborg Pirates har også været hårdt ramt af skader, og fem profiler (Patrick Bjorkstrand, Martin Højbjerg, Pierre-Olivier Morin, Charlie Curti og Victor Panelin-Borg ) sad udenfor i holdets seneste opgør.

- Jeg håber, at vi i hvert fald får et par af dem tilbage mod Herlev, er alt, man kan presse Garth Murray til at sige.

Selvom Aalborg Pirates har haft et meget hårdt program i den seneste måned - og i den fase har måttet undvære en håndfuld profiler - tror træneren ikke, at de resterende navne kører rundt på flade batterier.

- Jeg ved, at spillerne foretrækker kampe over træning, og samtidig har vi forsøgt at spille bredt, selvom vi har haft en del spillere ude. Netop bredden er vores største styrke, og jeg håber og tror, at den kan være med til at gøre forskellen i den her serie mod Herlev.

- Samtidig viser sæsonens resultater, at vi har forbedret vores evne til at skaffe resultater på udebane. Det siger noget om karakteren på vores hold og er en vigtig egenskab i et slutspil, siger . Derudover ser jeg gerne, at vi får sendt flere skud på mål og har mere trafik foran mål, lyder Garth Murrays ønsker før slutspilsstarten.