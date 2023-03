Aalborg Pirates er tæt på grundspilssejr efter målfest

AALBORG:Aalborg Pirates er uhyre tæt på at vinde Metal Ligaens grundspil og dermed sikre sig hjemmebanefordel i en eventuel kamp syv hele vejen gennem slutspillet.

Det er en kendsgerning, efter at aalborgenserne søndag besejrede Herlev Eagles med 7-3 og derfor stadig har tre point ned til Herning Blue Fox på andenpladsen.

Et enkelt point i udekampen mod Esbjerg på tirsdag i grundspillets sidste runde er nok til at sikre, at man ikke kan indhentes.

En førsteplads vil give en kvartfinaleserie mod Rungsted, mens Frederikshavn White Hawks er modstanderen i tilfælde af, at det bliver til en andenplads.

Aalborg Pirates - Herlev 7-3 Periodecifre: 2-1, 1-0, 4-2

Mål: 1-0 Tobias Ladehoff (04.22), 2-0 Thomas Spelling (08.29), 2-1 Joseph Jonsson (14.35), 3-1 Oskar Drugge (31.03), 4-1 Jeppe Jul Korsgaard (43.37), 5-1 Victor Rollin Carlsson (47.29), 5-2 Maksim Popovic (49.16), 5-3 Victor Gade (50.27), 6-3 Matt Salhany (51.57), 7-3 Nikolaj Carstensen (58.10)

Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter, Herlev 3x2 minutter

Tilskuere: 3534 VIS MERE

Aalborg Pirates grundlagde søndagens sejr over Herlev med et par hurtige scoringer fra Tobias Ladehoff og Thomas Spelling. Herlev fik reduceret, men Oskar Drugge, Jeppe Jul Korsgaard og Victor Rollin Carlsson bragte med en scoring hver hjemmeholdet foran 5-1.

To Herlev-scoringer midtvejs i tredje periode fik bragt lidt spænding tilbage i opgøret, men den blev hurtigt punkteret igen med to nordjyske scoringer i slutfasen.