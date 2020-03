Aalborg Pirates får ny direktør: Se pressemødet her

ISHOCKEY:38-årige Morten Secher, der senest har været manager i EH Aalborg i kvindernes håndboldliga, skal afløse Thomas Bjuring som ny administrerende direktør i Aalborg Pirates.

Det blev officielt mandag eftermiddag, hvor ishockeyklubben holdt pressemøde.

- Der har været et meget bredt ansøgerfelt, men Secher har stået meget stærkt i den proces. Han er utroligt tydelig kommunikativt, og han udstråler, at han gerne vil udbygge det momentum, vi har bygget op. Vi har investeret i en bred organisation, og Morten skal ikke være en enmandshær. Vi skal fremstå som det regiment, vi er, siger bestyrelsesformand Morten Fals.

Morten Secher har i denne sæson været manager i EH Aalborg, og tidligere har han også været både sportschef og cheftræner i flere forskellige håndboldligaklubber, men for Morten Fals er det ikke nogen bekymring, at det er første gang, at Morten Secher stifter bekendtskab med en ishockeyklub.

- Han får ikke noget med det sportslige at gøre, så for ham handler det om, at han skal være danmarksmester i administration. Han har arbejdet sig mere og mere over mod det organisatoriske, og han har en vindermentalitet, som gør, at han sammen med resten af organisationen vil gøre alt for at være med på et vinderhold, siger Morten Fals.

Bestyrelsesformanden fortæller også, at sportschef og assistenttræner Ronny Larsen får en større rolle i det nye setup.

- Vores sponsorer skal have mere valuta for pengene, så udover det sportslige fokus skal Ronny også være med til at sørge for, at vores sportslige afdeling spiller den kommercielle afdeling god. Vi skal være mere synlige over for vores omgivelser.

- Vores sponsorer har godt nok hjertet med, men de har også hjernen med, så vi skal være mere attraktive for sponsorer, for det er afgørende i en sport, hvor der jo ikke er nogen transferindtægter, siger Morten Fals.

I den sportslige sektor står det også fast, at cheftræneren i næste sæson fortsat hedder Garth Murray. Canadieren har sat sin signatur på en kontraktforlængelse, der gælder indtil udgangen af næste sæson.

- Garth udvikler sig hele tiden, og han har rigtig godt fat i tingene, så vi håber, at det bliver et meget længere ægteskab end det ene år, vi nu har lavet en aftale for, siger Morten Fals.