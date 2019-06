Aalborg Pirates får pointmager i nettet

ISHOCKEY: Den 26-årige offensiv-profil Felix Scheel skifter efter et par succesfulde sæsoner fra Esbjerg Energy til Aalborg Pirates.

- Han har været en bærende del af det vestjyske hold, så vi føler, at vi har gjort et scoop, udtaler aalborgensernes cheftræner Garth Murray i en pressemeddelelse.

Felix Scheel blev dansk mester med Esbjerg i 2018, og i sine to sæsoner i det vestjyske blev han noteret for hele 86 point i 107 kampe. Her har han også flere gange været indkaldt til det danske landshold.

- Felix bliver en vigtig spiller for os i den kommende sæson. Han har spillet en del powerplay i Esbjerg og det kommer han også til her. Han er offensivt en komplet spiller, roser Garth Murray videre om tilgangen.

Felix Scheel er det fjerde nye danske navn, som Aalborg Pirates har præsenteret denne sommer. De øvrige er Sebastian Bergholt, Anders Krogsgaard og Georg Sørensen.