Aalborg Pirates faldt over målstregen i Herlev

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kan med god grund ærgre sig over søndagens nederlag på udebane til Herlev i Metal Ligaen i ishockey.

Aalborgenserne dominerede i lange perioder både puck og afslutningsstatistik, men til slut måtte de nøjes med ét point efter et 1-2-nederlag på straffeslag.

- Vi lod sejren slippe ud af hænderne på os. Vi skulle have afgjort det i ordinær tid, selvom deres målmand stod godt. Den slags sker i løbet af en sæson, så vi må bare kommer videre, sagde Pirates-forwarden Trevor Gooch efter kampen til TV2.

Amerikaneren endte som synderen, da han brændte straffeslagskonkurrencens 14. forsøg, så Lukas Horák i Herlev-buret kunne bryde ud i jubel.

Aalborg Pirates indledte ellers straffeslagskonkurrencen med at score sikkert på de to første forsøg fra henholdsvis Patrick Bjorkstrand og Julian Jakobsen, men efter en indledende afbrænder fik Herlev også fundet vejen forbi Thomas Lillie, og til slut endte Jani Siekkinen som matchvinder for Herlev.

Herlev Eagles - Aalborg Pirates 2-1 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0

Mål: 0-1 Jeppe Jul Korsgaard (35.04), 1-1 Alexander Lindqvist-Hansen (55.47), 2-1 Jani Siekkinen (straffeslag)

Udvisninger: Herlev 2x2 min., Aalborg 3x2 min.

Tilskuere: 297 VIS MERE

I den ordinære tid dominerede Aalborg Pirates som sagt, men adskillige gange stod stolpen eller overliggeren i vejen. Først med fem minutter tilbage af 2. periode fik de prikket pucken de nødvendige centimeter ind over stregen. Jeppe Jul Korsgaard stod for 1-0-målet, som dog først blev konfirmeret efter et meget langt videogennemsyn af dommerne.

1-0-føringen viste sig dog for skrøbelig, og med fire minutter tilbage af 3. periode fik Herlev udlignet, da de spillede aalborgenserne tynde, så Alexander Lindqvist-Hansen kunne sende pucken ind i målhjørnet bag Thomas Lilie.

Anders Koch var dog millimeter fra at give Pirates sejren, da han med otte sekunder tilbage stod helt blank foran mål. Meget symptomatisk prellede hans baghåndsafslutning dog af på stolpen.

I overtiden brændte Julian Jakobsen en friløber, men ellers var Aalborg under et pænt tryk fra Herlev, fordi de pådrog sig en udvisning. Siden blev straffeslagskonkurrencen altså holdets nemesis.

Aalborg Pirates står dermed noteret for seks point for de første tre kampe - efter én sejr i ordinær tid, én efter overtid og så altså et nederlag på straffeslag.

