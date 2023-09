Aalborg Pirates fik en hård mavelanding i Champions League

Aalborg Pirates skulle søndag forsøge at følge op på det overraskende point i holdets første kamp i Champions Hockey League. Men sensationen fra forleden mod Tappara var aldrig tæt på at blive gentaget mod et andet finsk hold. Lukko Rauma viste sig kolde og kyniske i Sparekassen Danmark Isarena og vandt opgøret 6-2.

Albert Adamsen, der er kommet til denne sommer efter at have stået i den bedste norske række, fik chancen i piraternes mål, men det blev en officiel debut, han nok gerne hurtigt vil glemme. Efter blot otte minutter måtte han pille pucken ud af nettet første gang, og efter knap 12 minutter havde finnerne også øget til 2-0.

Med en powerplay-scoring sørgede Pierre-Olivier Morin dog for, at Aalborg Pirates fik reduceret og stadig kunne håbe på point før 2. periode. Håbet forblev dog ikke lysegrønt ret længe, for her dræbte tre finske scoringer reelt kampen.

Finske Lukko Rauma har lagt sig helt i front i Champions Hockey League, mens Aalborg Pirates trods alt har fået et enkelt og overraskende point. Foto: Henrik Bo

Til Albert Adamsens forsvar skal det siges, at han heller ikke fik megen hjælp af en svag nordjysk defensiv. Calder Brooks fik godt nok reduceret for Pirates inden 3. periode, men en powerplay-scoring fra Lukko Rauma dræbte her endegyldigt forestillingen til 6-2.

Aalborg Pirates - Lukko Rauma 2-6 Ishockey, Champions Hockey League

Periodecifre: 1-2, 1-3, 0-1

Mål: 0-1 Linus Nyman (8.09), 0-2 Tarmo Reunanen (11.55), 1-2 Pierre-Olivier Morin (16.15), 1-3 Linus Nyman (24.48), 1-4 Ponthus Westerholm (31.40), 1-5 Tarmo Reunanen (34.43), 2-5 Calder Brooks (35.02), 2-6 Jami Krannila (46.15)

Udvisninger: Aalborg Pirates 6x2 min, Lukko Rauma 4x2 min.

Tilskuere: 1635 VIS MERE

Finnerne har dermed maksimumpoint efter de første to runder, mens Aalborg Pirates står noteret for et enkelt point. Nordjyderne skal på europæisk rundfart i den kommende uge, hvor de torsdag og søndag gæster svenske hold. Forinden venter dog sæsonpremieren i Metal Ligaen på tirsdag aften hjemme mod Herlev.

Aalborg Pirates mod Lukko Rauma