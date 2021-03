Aalborg Pirates fik fem på stribe i Odense

ISHOCKEY:Aalborg Pirates tog endnu et skridt mod at slutte Metal Ligaens grundspil på en af topplaceringerne, da det tirsdag aften blev til en sejr på 4-2 på udebane over Odense. Det var nordjydernes femte sejr i træk.

Sejren ændrer ikke på, at Aalborg Pirates bliver på andenpladsen, men nu er der fem point ned til Esbjerg på tredjepladsen og et enkelt point op til Rungsted på førstepladsen. Begge konkurrenter har dog tre kampe tilbage i grundspillet mod Aalborg Pirates' to.

Odense Bulldogs - Aalborg Pirates 2-4 Periodecifre: 1-2, 1-1, 0-1 Mål: 1-0 Lukas Lundvald Nielsen (05.06), 1-1 Josh MacDonald (06.55), 1-2 Ben Duffy (10.20), 1-3 Victor Panelin-Borg (22.45), 2-3 Joseph Mizzi (25.55), 2-4 Mikkel Højbjerg (59.22) Udvisninger: Odense 1x2 minutter, 1x20 minutter, Aalborg 5x2 minutter VIS MERE

Aalborg Pirates fik ellers en skidt start i Odense, da Lukas Lundvald Nielsen efter godt fem minutters spil bragte hjemmeholdet foran.

Det blev der dog rettet op på små to minutter senere, da Josh MacDonald udlignede til 1-1 på gæsternes første afslutning inden for målrammen.

Godt midtvejs i første periode tog Aalborg Pirates også føringen, da Ben Duffy udnyttede Martin Lefebvres og Kirill Kabanovs forarbejde til at gøre det til 2-1.

I begyndelsen af tredje periode blev det også 3-1 ved Victor Panelin-Borg, men Odenses Joseph Mizzi svarede dog hurtigt igen med en reducering.

Tættere på kom Odense aldrig, og til sidst kunne Mikkel Højbjerg i stedet afgøre kampen med en scoring i tomt mål, da hjemmeholdet havde erstattet målmanden med en ekstra markspiller.