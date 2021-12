Aalborg Pirates fik klø og profil skadet i Esbjerg

ISHOCKEY:Aalborg Pirates indtager fortsat førstepladsen i Metal Ligaen, men efter nederlag i tre af de seneste fire kampe kommer konkurrenterne nærmere og nærmere.

Søndag eftermiddag var aalborgenserne på besøg hos Esbjerg i Granly Hockey Arena, og selvom holdet i perioder dominerede og også vandt skudstatistikken klart, sejrede hjemmeholdet hele 5-0.

Pirates var især i første periode i total dominans, men de kunne bare ikke få pucken forbi Eamon McAdam i Esbjergs mål. Omvendt slog vestjyderne til på en af deres første muligheder. Frederik Søgaard reddede i første omgang, men Andreas Grundtvig sendte fra bag mål returen ind i ryggen på målmanden og videre ind i netmaskerne til 1-0.

For at gnide yderligere salt i såret mistede Aalborg Pirates den rutinerede forward Thomas Spelling midtvejs i perioden, da han tilsyneladende blev ramt af en høj stok og blødende forlod isen. I øvrigt uden at det kostede en straf til Esbjerg.

I forvejen har Aalborg trioen George Sørensen, Johan Skinnars og Kirill Kabanov på skadelisten.

Kampfakta Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 5-0 Periodecifre: 1-0, 1-0, 3-0 Mål: 1-0 Andreas Grundtvig (14.04), 2-0 Craig Puffer (25.39), 3-0 Grayson Downing (47.34), 4-0 Jannik Christensen (48.32). 5-0 Travis Brown (57.48) Udvisninger: Esbjerg 7x2 min, Aalborg 4x2 min. Tilskuere: 1043 i Granly Hockey Arena VIS MERE

Pirates startede også anden periode bedst, men hverken Stephen Andersson eller Julian Jakobsen fik udbytte af deres chancer, og i stedet kom Esbjerg på 2-0 på et straffeslag. Det følte Lasse Bo Knudsen sig tvunget til at begå på en helt fri Craig Puffer, der selv omsatte den store mulighed.

Pirates havde hele 14 overtalsminutter i kampen, men powerplayet blev ofte for langsomt og uden nok afslutninger. Helt galt blev det syv minutter inde i tredje periode, hvor holdet måtte indkassere en scoring i overtal. Gayson Downing stjal pucken fra Anders Koch og scorede til 3-0.

Mindre end ét minut senere lå pucken igen inde bag Frederik Søgaard til 4-0, og så var den kamp reelt afgjort. Mismodet bredte sig hos aalborgenserne, og Travis Brown lukkede forestillingen til 5-0 med to minutter tilbage på måltavlen. Det var i øvrigt kun den sidste scoring, som reservemålmand Frederik Søgaard kunne lastes for.

Aalborg Pirates er nu blot ét point foran Herning Blue Fox i toppen af Metal Ligaen, mens Frederikshavn White Hawks på tredjepladsen har et gab på tre point til toppen.