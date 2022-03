Aalborg Pirates fik sejr i sidste kamp inden kvartfinale

ISHOCKEY:Aalborg Pirates var sikret førstepladsen før tirsdagens sidste runde af Metal Ligaens grundspil mod Odense Bulldogs, men de fik alligevel motiveret sig nok til at hive en sejr på 4-2 med hjem til Aalborg.

Aalborg Pirates manglede fem stærke spillere til tirsdagens opgør på Fyn mod Odense Bulldogs. Det drejede sig om Patrick Bjorkstrand, Pierre-Olivier Morin, Victor Panelin-Borg, Martin Højbjerg og Charlie Curti.

Tilgengæld var den russiske profil Kirill Kabanov tilbage efter at have været i Ukraine for at hente sin ukrainske kone og børn sikkert ud af det krigshærgede land.

Piraterne startede bedst, og de kunne allerede bringe sig foran efter seks minutters spil, da Thomas Spelling satte pucken i et halvtomt mål efter en god tværpasning fra Mikkel Højbjerg.

Odense Bulldogs lagde sig dog ikke ned mod topholdet, og kunne efter gode 14 minutter udligne Aalborgs føring efter noget klumpspil tæt under Frederik Søgaards mål, som Topi Piipponen udnyttede.

I anden periode kom fynboerne bedst fra start, da Jonatan Tanus bragte hjemmeholdet foran efter 23 minutter. Den føring kunne de kun holde i ca. 40 sekunder, før Johan Skinnars ville bringe balance i regnskabet.

Johan Skinnars var ikke færdig med at juble over scoringer, for han gjorde det igen ca. syv minutter senere, da han bragte aalborgenserne foran med 3-2, hvilket også endte med at være stillingen ved slutningen af anden periode.

Kampfakta Odense Bulldogs - Aalborg Pirates 2-4 Periodecifre: 1-1, 1-2, 0-1 Mål: 0-1 Thomas Spelling (06.00), 1-1 Topi Piipponen (14.20), 2-1 Jonatan Tanus (23.07), 2-2 Johan Skinnars (23.46), 2-3 Johan Skinnars (30.51), 2-4 Jeppe Jul Korsgaard (59.55). Udvisninger: Odense 2. Aalborg 4. Tilskuere: 2976 VIS MERE

I tredje periode var Odense Bulldogs meget på pucken, men de formåede ikke at score yderligere på Aalborg Pirates på trods af to gange powerplay i perioden.

Det gjorde Aalborg Pirates derimod til sidste med fem sekunder tilbage af kampen kunne Jeppe Jul Korsgaard nemlig definitivt afgøre sagerne med scoringen til 4-2.

På fredag bliver det alvor i Metal Ligaen, da play offs starter. Aalborg Pirates møder nummer otte Herlev Eagles i kvartfinalen over syv kampe.